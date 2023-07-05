أهم 10.. حساب المواطن يحذر البنوك من الاقتراب للدعم وتوجيه من خادم الحرمين

تواصل – فريق التجرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

من الترخيص إلى الإلغاء.. تفاصيل مشروع لائحة جمع التبرعات لإنشاء الأوقاف

كشفت الهيئة العامة للأوقاف عن لائحة مشروع يهدف إلى تنظيم جمع التبرعات لإنشاء.. المزيد هنا

قبل صرف دفعة يوليو.. حساب المواطن يلوح بهذا الإجراء ضد البنوك

حث حساب المواطن، المستفيدين على التحرك ضد البنك في حال الخصم من الدعم الشهري.. المزيد هنا

أقل راتب للحصول على الوحدات السكنية الجاهزة.. توضيح من “سكني”

أصدر برنامج سكني، توضيحًا حول أقل راتب للحصول على الوحدات السكنية الجاهزة.. المزيد هنا

هل يُسمح للمواطنين بأداء العمرة من غير تصريح؟.. توضيح مهم من الحج

كشفت وزارة الحج والعمرة عن شروط التصريح بأداء العمرة للمواطنين داخل المملكة.. المزيد هنا

عاجل.. الموارد: بدء المرحلة الثالثة بإلزام المنشآت بتوثيق 80% من عقود الموظفين عبر منصة قوى

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء المرحلة الثالثة لتوثيق العقود، وإلزام المنشآت بتوثيق 80% من عقود الموظفين عبر منصة “قوى”، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.. المزيد هنا

شرط إلزامي من حساب المواطن عند التسجيل في التأمينات

كشف حساب المواطن عن شرط أساس عند التسجيل في التأمينات الاجتماعية.. المزيد هنا

الأمن العام: 10 خطوات لحجز موعد ترخيص السلاح عبر “أبشر”

كشف الأمن العام عن تفاصيل خطوات، حجز موعد لترخيص سلاح، من خلال منصة أبشر، قبل نهاية مهلة السماح .. المزيد هنا

توضيح مهم من الموارد للعاملين بعد نقل المؤسسة لمالك جديد

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع للموارد البشرية مع سؤال أحد المغردين بشأن نقل المؤسسة من مالك إلى آخر.. المزيد هنا

إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. إجراء عملية فصل التوأم السيامي السوري غدا

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.. المزيد هنا

الكهرباء توضح طريقة معرفة رقم الحساب أو رقم الاشتراك للسداد

أوضحت شركة الكهرباء، طريقة معرفة رقم الحساب أو رقم الاشتراك للسداد بالنسبة للعملاء.. المزيد هنا

بيان مهم من البحرية الأمريكية بشأن إطلاق إيران النار على ناقلة نفط

قالت البحرية الأميركية، إن إطلاق إيران النار على ناقلة نفط بمضيق هرمز لم يتسبب في إصابات أو أضرار.. المزيد هنا