ليست سويسرا ولا الدنمارك .. مشهد مذهل لمزرعة بدولة خليجية

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وثق مقطع فيديو مشهدا مذهلا في سلطنة عمان، وبدت المراعي التي تعيش فيها المواشي وكأنها إحدى البلدان الأوروبية.

مشهد مذهل:

وظهرت المواشي وهي تأكل الحشائش والخضروات وتشرب من المياه بشكل يفوق الوصف.

وبدت المزرعة الخضراء جاذبة للانتباه خاصة مع التنسيق الرائع الذي ظهرت عليه ووجود أماكن تعيش فيها الحيوانات.

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في سياق آخر، لم يتوقع صاحب مزرعة تضم حيوانات مفترسة أن تنتهي حياته بهذه الطريقة المروعة.

مالك مزرعة لحيوانات مفترسة:

وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، فقد لقي مالك مزرعة تضم حوالي 16 حيوانا مفترسا حتفه بعد أن تعرض لهجوم شرس من قبل أسد ولبؤة.

وأوضحت الصحيفة أن الواقعة قد حدثت في بلدة سلوفاكية صغيرة تدعى كيسوكي نوفي ميستو، و أن الشرطة لم تعثر سوى على بقايا صغيرة من جسد صاحب المزرعة.

ونقلت عن المتحدثة باسم شرطة المنطقة قولها: “تلقينا بلاغًا يفيد بأن الرجل لم يعد إلى منزله بعد أن توجه إلى مزرعته التي تضم تلك الحيوانات المفترسة”.