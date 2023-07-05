الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
كيف يتم صرف مستحقات مشترك التأمينات بعد التحاقه بالسلك العسكري؟
البنك المركزي يصرِّح لشركة بممارسة نشاط الدفع الآجل في المملكة
شركة الخدمات اللوجستية تعلن عن وظائف في عدة تخصصات
منظمة إسلامية في فرنسا: الشباب المسلم يتعرض للتمييز يوميًا
ليست سويسرا ولا الدنمارك .. مشهد مذهل لمزرعة بدولة خليجية
عندما تتحول الطيور إلى فريسة للأسماك (مشهد مذهل)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ليست سويسرا ولا الدنمارك .. مشهد مذهل لمزرعة بدولة خليجية

ليست سويسرا ولا الدنمارك .. مشهد مذهل لمزرعة بدولة خليجية

ليست سويسرا ولا الدنمارك .. مشهد مذهل لمزرعة بدولة خليجية
٠٨:١٧:١٢ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو مشهدا مذهلا في سلطنة عمان، وبدت المراعي التي تعيش فيها المواشي وكأنها إحدى البلدان الأوروبية.

مشهد مذهل:

وظهرت المواشي وهي تأكل الحشائش والخضروات وتشرب من المياه بشكل يفوق الوصف.

وبدت المزرعة الخضراء جاذبة للانتباه خاصة مع التنسيق الرائع الذي ظهرت عليه ووجود أماكن تعيش فيها الحيوانات.

اقرأ أيضا:

يمتلك مزرعة تضم 16 حيوانًا مفترسًا.. فارق الحياة بنهاية تفوق الوصف

في سياق آخر، لم يتوقع صاحب مزرعة تضم حيوانات مفترسة أن تنتهي حياته بهذه الطريقة المروعة.

مالك مزرعة لحيوانات مفترسة:

وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، فقد لقي مالك مزرعة تضم حوالي 16 حيوانا مفترسا حتفه بعد أن تعرض لهجوم شرس من قبل أسد ولبؤة.

وأوضحت الصحيفة أن الواقعة قد حدثت في بلدة سلوفاكية صغيرة تدعى كيسوكي نوفي ميستو، و أن الشرطة لم تعثر سوى على بقايا صغيرة من جسد صاحب المزرعة.

ونقلت عن المتحدثة باسم شرطة المنطقة قولها: “تلقينا بلاغًا يفيد بأن الرجل لم يعد إلى منزله بعد أن توجه إلى مزرعته التي تضم تلك الحيوانات المفترسة”.

الكلمات الدلالية:
أبقار حيوانات سلطنة عمان سويسرا مراعي مشهد

مواد ذات صلة

المزيد
لتطوير قدراتهم.. «هدف» يتيح التسجيل في البرنامج المتقدم لقيادات القطاع الخاص

لتطوير قدراتهم.. «هدف» يتيح التسجيل في البرنامج المتقدم لقيادات القطاع الخاص

٠٤:٤٢ م، الأربعاء، ١٧ أغسطس ٢٠١٦
محذراً من أمطار غزيرة.. «مدني مكة» يدعو للابتعاد عن بطون الأودية والتيارات الكهربائية

محذراً من أمطار غزيرة.. «مدني مكة» يدعو للابتعاد عن بطون الأودية والتيارات الكهربائية

١٠:٢١ ص، الأثنين، ٢٨ نوفمبر ٢٠١٦
بيان جديد من «أوبك» بعد قرار التخفيض.. ماذا حدث في أسعار النفط؟

بيان جديد من «أوبك» بعد قرار التخفيض.. ماذا حدث في أسعار النفط؟

٠٦:٣٥ م، الأربعاء، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
البوعينين: دعم الاقتصاد يحتاج تيسير مالي وإعادة هيكلة تجنب المواطن ارتفاع الأسعار (فيديو)

البوعينين: دعم الاقتصاد يحتاج تيسير مالي وإعادة هيكلة تجنب المواطن ارتفاع الأسعار (فيديو)

٠١:٢٤ ص، الجمعة، ٢٠ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *