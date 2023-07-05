الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
كيف يتم صرف مستحقات مشترك التأمينات بعد التحاقه بالسلك العسكري؟
البنك المركزي يصرِّح لشركة بممارسة نشاط الدفع الآجل في المملكة
شركة الخدمات اللوجستية تعلن عن وظائف في عدة تخصصات
منظمة إسلامية في فرنسا: الشباب المسلم يتعرض للتمييز يوميًا
ليست سويسرا ولا الدنمارك .. مشهد مذهل لمزرعة بدولة خليجية
عندما تتحول الطيور إلى فريسة للأسماك (مشهد مذهل)

الرئيسية

 /

دولي

 /

منظمة إسلامية في فرنسا: الشباب المسلم يتعرض للتمييز يوميًا

منظمة إسلامية في فرنسا: الشباب المسلم يتعرض للتمييز يوميًا

منظمة إسلامية في فرنسا: الشباب المسلم يتعرض للتمييز يوميًا
٠٨:١٩:٥٤ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل- وكالات:

قال رئيس مرصد الإسلاموفوبيا في المجلس الفرنسي الإسلامي، عبد الله زكري، إن الشباب المسلم في فرنسا يتعرض للتمييز العنصري في الحياة اليومية.

مقتل مواطن مالي قبل نائل

وأوضح زكري في حديث صحفي حول الأحداث الأخيرة التي تشهدها فرنسا، أنه لو لم تكن هناك مشاهد مصورة للحظة قتل الشرطة الفرنسية للشاب نائل (17 عامًا) لكان الحادث تم التستر عليه.

وذكر أنه قبل أيام من مقتل نائل، قتل مواطن من مالي على يد الشرطة الفرنسية أيضا، ولأن الحادث لم يتم تصويره ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي فقد مر دون علم أحد.

عنصرية ضد الشباب المسلم

وأكد قائلا: “الشاب المسلم في فرنسا يتعرض للعنصرية بشكل يومي، وخاصة فيما يتعلق بالسكن أثناء العمل. وهم ضحايا التمييز العنصري من قبل الشرطة”.

وانتقد زكري حملة التبرع التي أطلقت لأسرة الشرطي الذي قتل نائل وبلغ مجموعها 1.6 مليون يورو حتى اليوم، مضيفا أن “هذا العمل المشين هو مكافأة للقاتل”.

إدانة حرق المنشآت

كما أدان سلوك الشباب الذين يحرقون المباني العامة والمنشآت التجارية خلال احتجاجهم، لافتا أن بعض السياسيين “استغلوا أعمال العنف في تأجيج المشاكل المتعلقة بالهجرة”.

اقرأ أيضا

التظاهرات تدفع فرنسا نحو أزمة إقتصادية.. وخسائر بالجملة

الكلمات الدلالية:
الاسلام عنصرية فرنسا منظمة فرنسية

مواد ذات صلة

المزيد
اللواء 35 الموالي لهادي يقصف بالمدفعية قوات صالح في تعز

اللواء 35 الموالي لهادي يقصف بالمدفعية قوات صالح في تعز

٠٧:٣٦ م، الثلاثاء، ٢١ أبريل ٢٠١٥
الدفاع الروسية: القضاء على عشرات العسكريين بمحاور مختلفة في أوكرانيا

الدفاع الروسية: القضاء على عشرات العسكريين بمحاور مختلفة في أوكرانيا

٠٧:٣١ م، الجمعة، ٢٧ يناير ٢٠٢٣
«الصلاة لن تُطعمك».. حرب الصين على الإسلام في تركستان الشرقية (صورة)

«الصلاة لن تُطعمك».. حرب الصين على الإسلام في تركستان الشرقية (صورة)

١٠:٤٠ م، الأحد، ١٧ مايو ٢٠١٥
بالفيديو.. الجيش الحر يهدد حزب الله بقذف مقاره في لبنان

بالفيديو.. الجيش الحر يهدد حزب الله بقذف مقاره في لبنان

١٠:١٤ ص، الأربعاء، ٢٠ فبراير ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *