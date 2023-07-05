بشركة واحدة.. وزير النفط الكويتي: ماضون في تطوير حقل الدرة باتفاق كامل مع المملكة

تواصل- فريق التحرير:

أكدت الكويت أنها ماضية في تطوير حقل الدرة بالاتفاق الكامل مع المملكة، وبشركة واحدة، بحسب ما ذكره وير النفط الكويتي.

الكويت ماضية في تطوير حقل الدرة:

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط سعد البراك، أن الكويت ترغب في زيادة حصتها الإنتاجية من النفط إلى 3.2 مليون برميل يومياً في 2024، من مستوياتها الحالية البالغة 2.5 مليون برميل وفقاً لالتزامها بقرارات منظمة أوبك.

وأضاف في تصريح على هامش ندوة أوبك الدولية للطاقة الثامنة المنعقدة في فيينا، أن الكويت ترغب في الوصول إلى مستوى الـ 3.2 مليون برميل قبل نهاية العام 2024.

وأوضح أن ذلك يأتي للنهوض باقتصاد البلاد وتمويل خطط الدولة وعمليات البناء فيها.

وأضاف البراك أننا سنستمر في تطوير الكويت وفق خطة إستراتيجية للنهوض بالاقتصاد وخلق وظائف، وتكملة بناء البنى التحتية التي تليق بالكويت وفي جميع الاتجاهات وبما يحقق أهدافنا بأن نكون مركزاً مالياً واقتصادياً.

الكويت ترفض مزاعم إيران

وأمس أعلنت الكويت رسمياً رفضها الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل الدرّة الغني بالغاز.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية أكدت، الاثنين الماضي ، أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل “الدرّة” تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وأنهما لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرّة.

وذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أن الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني.

خارجية المملكة:

وأمس، نتيجة الإشارةً لما تم تداوله حول حقل “الدرّة”، فقد أوضح مصدرٌ مطّلع في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء الرسمية “واس”، بأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط.

وأشارت المصادر، إلى أن البلدين لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.

مفاوضات ترسيم الحدود:

وأضاف المصدر أن المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي.

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