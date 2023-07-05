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عندما تتحول الطيور إلى فريسة للأسماك (مشهد مذهل)

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عندما تتحول الطيور إلى فريسة للأسماك (مشهد مذهل)

عندما تتحول الطيور إلى فريسة للأسماك (مشهد مذهل)

عندما تتحول الطيور إلى فريسة للأسماك (مشهد مذهل)
٠٨:٠٣:٤٧ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا مذهلا لسمكة تحولت إلى مفترسة وليست فريسة للطيور.

سمكة تلتهم طائرا:

ويظهر الفيديو الذى تم نشره على حساب عالم الحيوان على منصة تويتر السمكة وهي تقفز بمهرة عالية، دون أن يشعر بها الطائر، حيث قامت باصطياده والنزول به تحت الماء في لحظات خاطفة.

كما يظهر الفيديو أيضا ضخامة السمكة، وهي تتجول تحت الماء وبقايا الطائر الضحية.

قرش يتحول لفريسة:

وفي واقعة مماثلة تم تداولها في وقت سابق، كشف مقطع فيديو عن مشاهد مروعة والتي تحول فيها القرش من مفترس إلى فريسة.

وكان مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر كيف بدت سمكة قرش، بعد أن تعرضت لهجوم من أسماك من نفس نوعها التهمت نصفها تقريبا.

محاولة القرش:

ويظهر الفيديو محاولة القرش من الاستمرار في السباحة لدقائق قبل أن يستسلم أخيرا لمصيره المحتوم.

وكان الباحث الإسباني ماريو ليبراتو قد نشر مقطع فيديو نادرا للغاية عن التهام القروش لبعضها البعض، على عمق متر إلى مترين تحت سطح المحيط الهندي، قبالة سواحل موزمبيق.

الرأس الأسود:

ونقلت صحيفة “ديلي ميل”، أن ليبراتو كان يصور القرش المحيطي ذا الرأس الأسود عند إطلاقه مرة أخرى في المحيط، حيث التهمته مجموعة من حوالي 10 قروش.

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