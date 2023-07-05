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أبشر: 3 خطوات لتعديل العنوان الوطني

أبشر: 3 خطوات لتعديل العنوان الوطني

أبشر: 3 خطوات لتعديل العنوان الوطني
٠٧:٥٨:١٥ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة أبشر عن تفاصيل خدمة تعديل العنوان الوطني من خلال حساب المستفيد في المنصة.

ويمكن تعديل العنوان الوطني عبر منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:

خدمة تعديل العنوان الوطني

– الدخول إلى موقع منصة أبشر ثم اختيار خدماتي من تبويب خدمات

– اختيار الخدمات العامة

– اختيار خدمة العنوان الوطني

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الجوازات: إصدار وتجديد أكثر من 500 ألف جواز سفر إلكتروني عبر “أبشر”

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إصدار وتجديد أكثر من 500 ألف جواز سفر إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، وذلك خلال 9 أشهر، منذ إطلاق الخدمتين في أكتوبر الماضي.

إصدار وتجديد عبر أبشر

ويمكن للمواطنين إصدار أو تجديد جوازاتهم من خلال منصة “أبشر”، وتسلّمه عن طريق الناقل البريدي إلى العنوان الوطني المسجل في المنصة.

وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة، للتأكد من مدة صلاحية جواز السفر، والمسارعة إلى تجديد أو استخراج جوازات سفر جديدة لهم أو للتابعين قبل موعد السفر بوقت كافٍ.

تنبيه مهم للراغبين في السفر

وأوضحت الجوازات، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز لا تقل عن 3 أشهر في حال السفر إلى الدول العربية و 6 أشهر لبقية الدول، مشيرة إلى أن بطاقة سجل الأسرة لا تُعد وثيقة سفر.

وأكدت الجوازات، أن من يرغب بالسفر إلى خارج المملكة حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينة أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي “أبشر” و “توكلنا” لا تخول صاحبها للسفر إلى خارج المملكة.

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن إتاحة خدمة طلب تقرير مقيم من منصة أبشر الإلكترونية؛ والتي تتيح إصدار تقرير عن أحد العمالة لديك يحتوي على البيانات الشخصية الأساسية، لتقديمه إلى الجهات الرسمية.

خدمة طلب تقرير مقيم عبر أبشر

وأوضحت الجوازات، عبر حسابها في “تويتر”: “أن هذه الخدمة تمكن من إصدار تقرير عن أحد العمالة لدى صاحب العمل لتقديمه إلى الجهات الرسمية حيث يحتوي التقرير على البيانات الشخصية الأساسية ومعلومات الجواز والتأشيرات للمقيم إضافة إلى معلومات أفراد الأسرة”.

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الكلمات الدلالية:
أبشر الجوازات تعديل العنوان الوطني منصة أبشر

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