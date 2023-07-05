شركة الخدمات اللوجستية تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

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الشركة السعودية للخدمات اللوجستية (SAL)، تعلن عبر حسابها الرسمي بموقع (linkedIn)، توفر وظائف إدارية شاغرة في عدة مجالات؛ بفروع الشركة في جدة و الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مسؤول المنتجات.

(Products Officer)

2- مدير إدارة علاقات العملاء.

(Manager, CRM Application)

3- مسؤول العلاقات العامة والاتصالات الخارجية.

(PR & External Communication Sr. Officer)

عن الشركة:

الشركة السعودية للخدمات اللوجستية (سال) شركة حديثة ومستقلة ضمن مجموعة الخطوط الجوية السعودية وبوابة رئيسية للشحن وخدمات المناولة الأرضية واللوجستية في مطارات المملكة.

وتستهدف الشركة، تعزيز تكامل العمليات اللوجستية وخدمات المناولة الأرضية، وكذلك ربط عمليات النقل البري والبحري بمطارات المملكة، دعماً لأهداف برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية كمحور أساسي من محاور الرؤية في ضوء التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على بقية الشروط والمهام والتقديم على وظائف الشركة السعودية للخدمات اللوجستية:

رابط التقديم: (اضغط هنا)

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