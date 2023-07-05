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هل يمكن للمنشأة الدخول على حساب وبيانات المشترك؟ التأمينات توضح

هل يمكن للمنشأة الدخول على حساب وبيانات المشترك؟ التأمينات توضح

هل يمكن للمنشأة الدخول على حساب وبيانات المشترك؟ التأمينات توضح
٠٩:٥٢:٠٢ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه لا يمكن للمنشأة أو صاحب العمل إمكانية الدخول على حساب المشترك والاطلاع على تفاصيل بياناته”.

بيانات المشترك في التأمينات:

جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى أحقية المنشأة أو صاحب العمل الاطلاع على البيانات التأمينية للمستفيد.

وأكدت التأمينات أن حماية البيانات في الحساب الشخصي للمشترك في التأمينات أونلاين هي مسؤولية المشترك، حيث يرسل رمز التحقق عند الدخول على جوال المشترك المسجل في أبشر.

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وفي وقت سابق، كشفت التأمينات الاجتماعية، عن الغرامة المقررة على من يتخلف عن سداد المستحقات على المنشأة الخاصة به.

غرامة التأخير

وردًا على سؤال أحد المواطنين يقول فيه :” نود إشعاركم بعدم سداد المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على منشأتكم رقم  نأمل المبادرة بالسداد خلال 15 يوم من تاريخ هذه الرسالة تجنباً لاتخاذ الإجراءات النظامية على صاحب العمل من قبل المؤسسة. إذا لم أسدد شنو الغرامة؟.

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رد التأمينات الاجتماعية

ورد حساب العناية بالمستفيدين التابع للتأمينات الاجتماعية، بالتوضيح بأنه :” تفرض على صاحب العمل غرامة تأخير قدرها (2%) اثنان في المائة من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه”.

وتابع :” و يمكنك السداد عن طريق نظام سداد برقم اشتراك المنشأة علما بأن رمز السداد هو 060 “.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التأمينات المؤسسة العامة للتأمينات بيانات مشترك التأمينات

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