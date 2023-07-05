الاحتلال يدمر ٨٠٠ منزل خلال عدوانه على جنين

تواصل – فريق التحرير:

وثقت وزارة الأشغال الفلسطينية تدمير قوات الاحتلال خلال العدوان الأخير على مدينة جنين شمال الضفة الغربية ٣٠٠ منزل بشكل كلي، ونحو ٥٠٠ منزل بشكل جزئي.

وذلك في عملية حصر أولية للأضرار، التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وممتلكاتهم في جنين ومخيمها.

بلدية جنين

من جانبها أعلنت بلدية جنين، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد خلال العدوان، تدمير شبكات المياه والصرف الصحي، وإلحاق الدمار بالمنشآت العامة، مؤكدة أنها تبذل كل جهد من أجل تشغيل شبكات المياه وإعادة عملية ضخها.

وفي وقت سابق، احتشد العشرات من أهالي مدينة جنين الفلسطينية بعد انسحاب جنود الاحتلال من المخيم.

ورفع الفلسطينيون إشارة النصر بعد رحيل قوات الاحتلال دون تحقيق أي من أهدافها وخسارة أحد جنودها.

وكان جيش الحتلال أعلن قبل قليل عن مقتل أحد جنوده في تلك العملية التي استمرت أكثر من 48 ساعة.

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منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في جنين

وفي وقت سابق ، دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها،وتهجير العائلات من منازلها وسط حالة من الترهيب.

منظمة التعاون الإسلامي:

كما أدانت تدمير البنية التحتية،والقتل،ومنع الطواقم الطبية من القيام بعملها،واستهداف الصحفيين؛لمنعهم من نقل حقيقة ما يجري ،محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني.

ودعت المنظمةُ المحكمةَ الجنائيةَ الدوليةَ إلى الوفاء بمسؤولياتها فيما يخص العمل على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

حماية المدنيين الفلسطينيين:

وحثَّت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة على تطبيق إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين،ودعوة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمُّل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة،بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

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