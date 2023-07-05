كلية الملك خالد العسكرية تعلن عن موعد القبول للجامعيين وخريجي الثانوية

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أعلنت كلية الملك خالد العسكرية، اليوم الأربعاء، عن موعد القبول للجامعيين وخريجي الثانوية للعام المقبل ١٤٤٥هـ.

القبول بكلية الملك خالد العسكرية

وجاءت مواعيد القبول على النحو التالي بالتفصيل:

• الشهادة الجامعية:

– التقديم الأحد ١٤٤٤/١٢/٢١هـ.

• الثانوية العامة:

– التقديم الأربعاء ١٤٤٤/١٢/٢٤هـ.

القبول بكلية الملك فهد الأمنية

وفي وقت سابق، أعلنت كلية الملك فهد الأمنية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لحملة شهادة الثانوية العامة.

وذلك من خريجي هذا العام الدراسي (1444هـ) للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (67) بالكلية الأمنية للعمل بعد التخرج في إحدى القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

أولاً: شروط وضوابط القبول:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

2- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (طبيعي، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي، انساني) ومن خريج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجي الأعوام السابقة. 4- أن يتم معادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم.

5- ألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) في مؤهل الثانوية العامة.

6- أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وأن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (70%). 7- أن يكون قد أدى اختبار التحصيل الدراسي (التحصيلي) وأن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (65%).

8- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه.

9- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية (تطبيق أي وظيفة).

10-ألا يقل سن خريج الثانوية العامة – عند بدء العام الدراسي – بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة، ولا يزيد على (22) سنة.

11-ألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

12-ألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية.

13-أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكافة الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين.

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