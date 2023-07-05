رشقة حجر تسقط مبنى متضررا من الزلزال بولاية ملاطية التركية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة انهيار مبنى متضرر بشدة جراء زلزال كهرمان مرعش في منطقة يشيلورت بولاية “ملاطية” التركية، خلال رشق رجل للمبنى بالحجارة.

سقوط مبنى برشقة حجر

وأظهر المقطع الذى تم عرضة على حساب يني شفق العربية على منصة تويتر ، انهيار المبنى بالكامل بعد أن تم رشقه بالحجر من قبل أحد الأشخاص، فيما لم يصب أي شخص جراء الانهيار السريع للمبنى المتضرر.

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وفي وقت سابق، وثق مخرج الأفلام الوثائقية التركي تحسين جيلان، الآثار التي خلفها الزلزال والتشققات الحادثة بقاع البحر المتوسط قبالة سواحل ولاية هطاي في السادس من فبراير الماضي.

آثار زلزال تركيا في قاع البحر:

ونقلت وسائل إعلام تركية عن “جيلان” وفريقه، أنه قام برصد آثار الزلزال في المناطق الساحلية، بالتعاون مع قيادة خفر السواحل في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح أنه نفذ الفريق عمليات غوص وتصوير عديدة بدءا من منطقة “صمان داغ” وحتى خليج إسكندرون.

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وأعرب جيلان عن شكره لقيادة خفر السواحل بسبب مساهماتها القيمة في عملية التصوير، منوها أن الدمار تحت المياه ليس ضخما كما حدث على اليابسة، إلا أنه يوجد دمار هناك أيضا.

ونقلت الأناضول عن مدرب الغوص المشارك في العمليات محمود إيغدة، إنهم لم يشهدوا أي دمار تحت الماء بمنطقة “الجبل الأقرع”، على عكس منطقتي أرسوز وإسكندرون اللتين شهدتا آثار دمار وتشققات كبيرة.

ظهور بحيرة:

وفي وقت سابق كشف مقطع فيديو عن ظهور بحيرة جديدة في بلدة “إصلاحية” بولاية غازي عنتاب جنوب تركيا وذلك بعد الزلازل المتكررة التي ضربت المنطقة.

ويظهر الفيديو تكون البحيرة وانسياب الماء في الطريق بعدما استطاعت الزلازل أن تصنع لها طريقها الخاص.

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