الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
رشقة حجر تسقط مبنى متضررا من الزلزال بولاية ملاطية التركية (فيديو)
الاحتلال يدمر ٨٠٠ منزل خلال عدوانه على جنين
كلية الملك خالد العسكرية تعلن عن موعد القبول للجامعيين وخريجي الثانوية
استشاري: أعراض متلازمة جفاف العين تزداد صيفا.. الأعراض وطرق العلاج
بريطانيا تحت سيطرة الشواذ.. اتهامات بالخيانة وغلق الحسابات البنكية لمخالفيهم (تفاصيل مرعبة)
إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. إجراء عملية فصل التوأم السيامي السوري غدا

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

رشقة حجر تسقط مبنى متضررا من الزلزال بولاية ملاطية التركية (فيديو)

رشقة حجر تسقط مبنى متضررا من الزلزال بولاية ملاطية التركية (فيديو)

رشقة حجر تسقط مبنى متضررا من الزلزال بولاية ملاطية التركية (فيديو)
٠٧:٤٥:٠٣ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة انهيار مبنى متضرر بشدة جراء زلزال كهرمان مرعش في منطقة يشيلورت بولاية “ملاطية” التركية، خلال رشق رجل للمبنى بالحجارة.

سقوط مبنى برشقة حجر

وأظهر المقطع الذى تم عرضة على حساب يني شفق العربية على منصة تويتر ، انهيار المبنى بالكامل بعد أن تم رشقه بالحجر من قبل أحد الأشخاص، فيما لم يصب أي شخص جراء الانهيار السريع للمبنى المتضرر.

اقرأ أيضا:

قصة ولا في الخيال.. أم تحتضن رضيعتها بعد فراق 54 يومًا جراء زلزال تركيا

وفي وقت سابق، وثق مخرج الأفلام الوثائقية التركي تحسين جيلان، الآثار التي خلفها الزلزال والتشققات الحادثة بقاع البحر المتوسط قبالة سواحل ولاية هطاي في السادس من فبراير الماضي.

آثار زلزال تركيا في قاع البحر:

ونقلت وسائل إعلام تركية عن “جيلان” وفريقه، أنه قام برصد آثار الزلزال في المناطق الساحلية، بالتعاون مع قيادة خفر السواحل في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح أنه نفذ الفريق عمليات غوص وتصوير عديدة بدءا من منطقة “صمان داغ” وحتى خليج إسكندرون.

اقرأ أيضا:

هذا ما فعله زلزال تركيا المدمر في قاع البحر

وأعرب جيلان عن شكره لقيادة خفر السواحل بسبب مساهماتها القيمة في عملية التصوير، منوها أن الدمار تحت المياه ليس ضخما كما حدث على اليابسة، إلا أنه يوجد دمار هناك أيضا.

ونقلت الأناضول عن مدرب الغوص المشارك في العمليات محمود إيغدة، إنهم لم يشهدوا أي دمار تحت الماء بمنطقة “الجبل الأقرع”، على عكس منطقتي أرسوز وإسكندرون اللتين شهدتا آثار دمار وتشققات كبيرة.

ظهور بحيرة:

وفي وقت سابق كشف مقطع فيديو عن ظهور بحيرة جديدة في بلدة “إصلاحية” بولاية غازي عنتاب جنوب تركيا وذلك بعد الزلازل المتكررة التي ضربت المنطقة.

ويظهر الفيديو تكون البحيرة وانسياب الماء في الطريق بعدما استطاعت الزلازل أن تصنع لها طريقها الخاص.

اقرأ أيضا:

أجواء رعب في إسطنبول خوفًا من “الزلزال الكبير”

الكلمات الدلالية:
انهيار مبنى تركيا رشقة حجر زلزال تركيا سقوط مبنى ملاطية

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. تعلّق رأس «ماعزتين» في وعاء أثناء شُربهما في وقت واحد

شاهد.. تعلّق رأس «ماعزتين» في وعاء أثناء شُربهما في وقت واحد

٠٢:٠٢ م، الخميس، ٠٢ فبراير ٢٠١٧
بالفيديو.. عمود كهربائي وسط الطريق في الجزائر

بالفيديو.. عمود كهربائي وسط الطريق في الجزائر

٠٦:٥٥ م، الجمعة، ١٠ نوفمبر ٢٠١٧
بالفيديو.. الظهور الأول للقوات البحرينية المشاركة في «عاصفة الحزم»

بالفيديو.. الظهور الأول للقوات البحرينية المشاركة في «عاصفة الحزم»

١١:٥٤ م، الأثنين، ٠٨ يونيو ٢٠١٥
فيديو.. حواجز خرسانية وسط طريق بالرياض دون لوحات تحذيرية أو عاكسة

فيديو.. حواجز خرسانية وسط طريق بالرياض دون لوحات تحذيرية أو عاكسة

٠٨:١١ ص، الأحد، ٠٧ يناير ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *