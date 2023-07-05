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باتت الكلمة الأولى في بريطانيا للشواذ، الذين بدأوا في ممارسات قمعية مع مخالفيهم، والتي طالت شخصيات بريطانية كبيرة بين مسؤولين سياسيين وإعلاميين وأعضاء في البرلمان.

الشواذ في بريطانيا:

من ضمن هؤلاء الضحايا الذين وقعوا تحت استبداد الشواذ، البريطاني المعروف “نايجل فاراج” وهو سياسي ومذيع وزعيم حزب بريكست وعضو في البرلمان الأوروبي ومقدم برنامج “نايجل فاراج” الشهير.

الإعلامي إياد الحمود نشر على حسابه في تويتر المقال الأكثر تداولا في إنجلترا خلال الأيام الماضية.

وذكر السياسي البريطاني في مقاله :” عندما تجولت في لندن هذا الأسبوع رأيت بوضوح الرموز التي تزين المباني الكبيرة ومقرات البنوك حيث تجد أعلام الشواذ في كل مكان، لكن إن لم تتفق مع هذا التوجه الجديد فعليك ألا تأمن نفسك ولا أهلك منهم لأنهم سيكونون لك بالمرصاد”.

غلق الحسابات البنكية:

وأوضح في مقاله :”علمت بالمعلومة السابقة عندما أخبرني البنك الذي أتعامل معه بأنه سيغلق جميع حساباتي الشخصية والتجارية دون إبداء تفسير”.

وتابع قائلا :” بالطبع من المستحيل العيش حياة عادية دون وجود حساب بنكي، هذا الأمر يثير القلق لأن البنك أصبح لديه صلاحية لمعاقبة أولئك الذين يعتبرهم قد أخطأوا أو تحولوا عن الفكرة التي يجب على الجميع اعتقادها”.

وأكد المذيع البريطاني أنه لم يكن متفاجئًا عندما تلقيت مكالمة منذ أسابيع تخبرني بأن حساباتي البنكية سيتم إغلاقها، لقد حدث نفس الأمر لزملائي خلال السنوات الأخيرة في الأحزاب التي أنتمي إليها”.

وواصل في حديثه :” ولا يتم إعطاء أي سبب لإغلاق حساباتهم، يقوم البنك بإبلاغ العميل بأن حسابه سيتم إغلاقه دون تفاصيل هكذا ببساطة”.

ممارسات قمعية ضد المخالفين للشواذ:

كما نوه أن هذه العملية الشنيعة بدأت في 2014، حيث لاحظت منذ هذا العام أنه يتم معاقبة الأشخاص الذين لا يتفقون مع أفكارهم بإغلاق أو تجميد حساباتهم، الضحايا أمثالي يختارون الصمت والبحث عن بنك بديل ويأملون في أن تتحسن الأوضاع.

وأشار أيضا في مقاله إلى ما حدث مع الممرضة، التي فازت بمقعد في البرلمان الأوروبي عن حزب Brexit عام 2019، ، حيث عانت من نفس المشكلة لأنها لا تدعم الشذوذ.

وأضاف أنه ألغى البنك حسابها الذي كانت تستخدمه منذ 31 عام وأغلقوا معها حسابات زوجها وابنتها، أعتقد أن هذا الأمر حدث للكثير ولا يبدو الوضع مجرد مصادفة، إنه قمع.

اتهامات بالخيانة:

وكشف السياسي البريطاني عن طبيعة الممارسات التي تمت بحقه، حيث واصل في مقاله :”في حالتي، قال لي البنك الذي كنت عميلًا عنده منذ 43 عاما والذي يملك جميع حساباتي التجارية والشخصية أنه سيرسل رسالة فيها شرح كامل لأسباب إغلاق حسابي البنكي، وصلتني الرسالة لكن لا يوجد فيها أية تفاصيل”.

وأكد أنه لم يخبر أحدا بما حدث وذهبت إلى سبعة بنوك في رحلة البحث عن بنك بديل لكن جميع تلك البنوك رفضتني لأني أخالف توجهاتهم في الاعتراف بالشواذ، في نظرهم يبدو أني “شخص خطر للغاية لأني لا أمتثل للقوانين.

وأوضح أنه تم اتهامه باستلام مبالغ مالية من روسيا لمجرد أني نشرت تغريدة في تويتر تخالف توجهاتهم، إنه اتهام كاذب لا يمكنهم إيجاد دليل عليه.

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وتساءل السياسي البريطاني في مقاله :” هل سلكت بريطانيا طريق الاستبداد.. إن رفضت الآراء الجديدة أو تكلمت على القوانين فلن يستطيع أحد بعد اليوم العيش في هذا البلد، في ألمانيا وبلدان أخرى”.

وحذّر في مقاله :” طالما حدث لي ذلك، فبإمكانه أن يحدث لك أيضًا، إذا نشرت رأي على وسائل التواصل لا يتوافق مع القيم البريطانية الجديدة فستجد نفسك في نفس موقفي، منبوذ بلا حساب بنكي”.

واختتم مقاله قائلا :” هل وصلنا لمرحلة لا يمكننا الرجوع والعودة لما كنا عليه.. هل ضاعت بلدنا؟”.

الشواذ في أمريكا وموجة غضب:

كما تعيش الولايات المتحدة أيضا حالة من التخبط ، حيث تسمح بقوانين تدعم الشواذ وتؤيد عبادة الشيطان والكفر بالرحمن، في الوقت الذي تمنع فيه المباحات.

كان آخر هذه الغرائب ما أصدرته بلدية نيويورك حول تحريم البيتزا بزعم أن الحطب مدمر للبيئة.

وكان مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، وثق ما قامت به بلدية نيويورك بحظر البيتزا المصنوعة في أفران الحطب (لأنها تدمر البيئة).

ويظهر الفيديو خروج شخص غاضب قائلا : “إنكم سمحتم بخروج الشواذ عرايا أمام أطفالنا ولدينا أعلى معدل جريمة وتهتمون بالمهاجرين وتتجاهلون المواطنين”.

كما يظهر الفيديو أيضا قيامه بإلقاء قطع البيتزا بحضور الشرطة على مبنى البلدية اعتراضاً على سياساتهم.

تنهي حياتها بسبب الشواذ:

كما سادت أيضا في أمريكا، حالة من السخط بسبب ما يقوم به مجتمع الشواذ، وهو ما كشفته إحدى الأمهات عن نهاية مروعة لابنتها.

وفي مقطع فيديو تم تداوله نقل عن امرأة من ولاية كاليفورنيا الأمريكية حكايتها لقصة سحب ابنتها منها بالقوة.

وأوضح كيف دمرها مجتمع الشواذ واستغلوا الصغيرة مادياً بجمع أموال حتى أقدمت في النهاية إلى أن تتخلص من حياتها.

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