بمكافأة 6000 ريال.. الخطوط الجوية السعودية تفتح باب التقديم على تدريب منتهي بالتوظيف
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التقديم في البرنامج التدريبي لحملة (الثانوية) أو (الدبلوم) بمحافظة جدة، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
مسمى البرنامج:
– برنامج فنيي صيانة الطائرات.
نبذة عن البرنامج:
– برنامج تدريبي مُعتمد من الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) لتأهيل وترخيص فنيي صيانة الطائرات.
مدة البرنامج:
– مدة (24) شهرًا بإجمالي عدد (2010 ساعة تدريبية).
الشروط:
1- سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة أو دبلوم فني.
3- معدل تراكمي لا يقل عن 75٪ لحاملي الشهادة الثانوية.
4- معدل تراكمي لا يقل عن (3 من 5) أو (2 من 4) لحاملي درجة الدبلوم.
5- اللغة الإنجليزية (IELTS 5 / STEP by QIYAS 72٪ / TOEFL 450) أو أعلى.
6- على استعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة.
المزايا:
– مكافأة شهرية (6,000) ريال.
– تأمين طبي للمتدرب.
– تذاكر مخفضة للمتدرب (حسب سياسة الشركة).
– التسجيل في (التأمينات الاجتماعية).
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/12/16هـ الموافق 2023/07/04م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1444/12/29هـ الموافق 2023/07/17م.
طريقة التقديم:
– لبقية التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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