بمكافأة 6000 ريال.. الخطوط الجوية السعودية تفتح باب التقديم على تدريب منتهي بالتوظيف

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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التقديم في البرنامج التدريبي لحملة (الثانوية) أو (الدبلوم) بمحافظة جدة، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– برنامج فنيي صيانة الطائرات.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج تدريبي مُعتمد من الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) لتأهيل وترخيص فنيي صيانة الطائرات.

مدة البرنامج:

– مدة (24) شهرًا بإجمالي عدد (2010 ساعة تدريبية).

الشروط:

1- سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة أو دبلوم فني.

3- معدل تراكمي لا يقل عن 75٪ لحاملي الشهادة الثانوية.

4- معدل تراكمي لا يقل عن (3 من 5) أو (2 من 4) لحاملي درجة الدبلوم.

5- اللغة الإنجليزية (IELTS 5 / STEP by QIYAS 72٪ / TOEFL 450) أو أعلى.

6- على استعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة.

المزايا:

– مكافأة شهرية (6,000) ريال.

– تأمين طبي للمتدرب.

– تذاكر مخفضة للمتدرب (حسب سياسة الشركة).

– التسجيل في (التأمينات الاجتماعية).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/12/16هـ الموافق 2023/07/04م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1444/12/29هـ الموافق 2023/07/17م.

طريقة التقديم:

– لبقية التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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