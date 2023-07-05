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استشاري: أعراض متلازمة جفاف العين تزداد صيفا.. الأعراض وطرق العلاج
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استشاري: أعراض متلازمة جفاف العين تزداد صيفا.. الأعراض وطرق العلاج

استشاري: أعراض متلازمة جفاف العين تزداد صيفا.. الأعراض وطرق العلاج

استشاري: أعراض متلازمة جفاف العين تزداد صيفا.. الأعراض وطرق العلاج
٠٧:١٨:٠٨ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح استشاري طب وجراحة العيون د.أحمد العرج أعراض متلازمة جفاف العين، مؤكدا أنها تزداد في فصل الصيف وبعض المواسم.

وقال العرج، لقناة “الإخبارية”: “إن هذه الحالة تكثر في فصل الصيف وفي كل فصول العام، ولكن تزداد في فصل الصيف وبعض الفصول الموسمية، وتظهر أعراض ما يسمى أعراض الجفاف”.

أعراض جفاف العين

وأضاف أن جفاف العين أو متلازمة جفاف العين، ينتج عنها أعراض مثل الإحساس بالإجهاد والإرهاق والحكة في العين، وبعض الأحيان ينتج عنها الاحمرار.

وأوضح أنه في الفصول الموسمية قد تكون الأعراض عبارة عن التهابات أو تساقط الدموع وظهور إفرازات من العين بسبب دخول بعض حبوب اللقاح إلى العين.

طرق العلاج

وقال إن العين تدافع عن نفسها ضد هذه المادة بالدموع والإفرازات لطردها، وينتج عن هذا إفرازات أو احمرار، ويتم طرد هذه المادة الدخيلة على العين بكثرة إفراز الدموع.

 

وفي بعض الأحيان قد نضطر لاستخدام بعض المهدئات ومضادات الحساسية، وفي حالة الجفاف هناك فحوصات وحسب نوع الجفاف يعطى المريض المكمل اللازم للجفاف.

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الكلمات الدلالية:
احمرار العين الصيف العين جفاف العين متلازمة جفاف العين

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