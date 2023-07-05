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توضيح مهم من الموارد للعاملين بعد نقل المؤسسة لمالك جديد

توضيح مهم من الموارد للعاملين بعد نقل المؤسسة لمالك جديد

توضيح مهم من الموارد للعاملين بعد نقل المؤسسة لمالك جديد
٠٨:٠٠:١٧ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع للموارد البشرية مع سؤال أحد المغردين بشأن نقل المؤسسة من مالك إلى آخر.

مالك جديد: 

وقال المغرد: “تم نقل المؤسسة إلى مالك جديد ولم تظهر في منصة قوى ولا في موقع مكتب العمل”.

وردا على ذلك، قال الحساب: “عند نقل ملكية منشأة بنفس السجل التجاري تتم مراجعة مكتب العمل وتحويل ملف المالك السابق إلى تحت الإجراء، ثم فتح ملف للمالك الجديد، ويتم نقل العمالة تلقائياً”.

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عاجل.. الموارد: بدء المرحلة الثالثة بإلزام المنشآت بتوثيق 80% من عقود الموظفين عبر منصة قوى

في وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء المرحلة الثالثة لتوثيق العقود، وإلزام المنشآت بتوثيق 80% من عقود الموظفين عبر منصة “قوى”، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وتهدف الخدمة إلى:

-حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

-توفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته.

-التحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل.

-التأكد من صحة بيانات العقود.

-تقليل الخلافات والقضايا العمالية.

نسب الالتزام المطلوبة

وحددت الوزارة نسب الالتزام المطلوبة بتوثيق العقود بناءً على إجمالي عدد موظفي المنشأة في كل ربع من عام 2023.

وشددت على ضرورة التزام المنشآت بنسب التوثيق المطلوبة، لتحقيق أهداف الخدمة وضمان حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية العناية بالمستفيدين الموارد البشرية

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