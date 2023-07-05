إجراءات عاجلة من أمانة الشرقية بشأن تجمعات المياه بحي العزيزية

تواصل – فريق التحرير:

رصدت أمانة الشرقية عددًا من أماكن تجمعات المياه في حي العزيزية بالخبر ونسبة العمق فيها وأعدادها، حيث تم تجميع معلومات بشأن 29 مستنقعًا خلال 3 أشهر.

وأشارت إلى أنها تعمل حاليًا على حصر جميع التجمعات الأخرى في الحي، والتي سيجري إدراجها ضمن مشاريع الردم القادمة، بحسب “اليوم”.

إجراءات عاجلة:

وأضافت: تم تشكيل فريق عمل لتنفيذ عدد من الأعمال للحد من أضرار تجمعات المياه بحي العزيزية، تضمنت ما يلي:

1- حصر المستنقعات وكمياتها.

2- وضع خطة عمل للحلول العاجلة والموقتة للحد من تجمعات المياه.

3- تأمين الاستعدادات اللازمة لبلدية الخبر من خلال توفير الآليات والمعدات والموارد البشرية لتنفيذ هذه الخطة.

العمل بجدية:

وأكدت الأمانة أنها تعمل بجدية على وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات للتعامل مع التجمعات المائية في حي العزيزية.

ولفتت إلى أنها تولي هذه المسألة أهمية كبيرة، وتسعى إلى تنفيذ الحلول الناجحة لحماية المواطنين والمقيمين في المنطقة من أي خطر ناجم عن هذه التجمعات المائية.

اقرأ أيضا:

الحرب على المخدرات.. القبض على مواطن بحازان وآخر بالمنطقة الشرقية