جراحة أوعية دموية بتخصصي بريدة تنقذ مريضة خمسينية من انسداد الشريان

تواصل- واس:

نجح أطباء قسم جراحة الأوعية الدموية في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة في إنقاذ مريضة تبلغ الخمسين من عمرها كانت تعاني من قصور مزمن بشرايين الطرف السفلي الأيسر تسببت لها بحالة غرغرينة للقدم .

جمع القصيم الصحي

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريضة وصلت للمستشفى وهي تعاني من ارتفاع في ضغط الدم ومرض السكري منذ عدة سنوات والذي يساهم في حدوث مثل هذه المضاعفات للقدم السكري وتتسبب بشكل كبير نقص التروية بالأطراف ، مشيراً إلى أن المستشفى قدم لها الفحوصات المطلوبة والأشعة اللازمة لمثل هذه الحالات والتي بينت وجود انسداد مزمن بشريان الفخذ الأيسر مع وجود قصور بالدورة الدموية الطرفية والتروية.

عمل قسطرة علاجية

وبين أن الأطباء المتخصصين قرروا عمل قسطرة علاجية للشريان الفخذي بواسطة تقنية الأشعة التداخلية التي أظهرت صعوبة فتح الشريان عن طريق القسطرة الأمر الذي استدعى ضرورة عمل جراحة عاجلة في اليوم الثاني ، حيث تم تحضير المريضة وعمل وصلة وريدية للشريان الفخذي تم توصيلها بين الشريان الفخذي الأكبر والشريان المأبضي أسفل الركبة عن طريق الوريد الصافي الأعظم لنفس الطرف، وعاد بعدها نبض شرايين القدم وتدفق الدم مرة ثانية بصورة طبيعية.

وأشار التجمع الى أن العملية استغرقت نحو أربع ساعات تحت تأثير التخدير النصفي وتكللت بالنجاح، وغادرت المريضة بعدها غرفة العلميات دون أي مضاعفات إلى غرفة العناية للمتابعة الدقيقة لمدة يوم واحد، تم نقلها بعد ذلك لغرفة التنويم قبل خروج من المستشفى بالسلامة والعافية ولله الحمد.

يذكر أن مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة أجرى خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 أكثر من 2710 عمليات جراحية في مختلف التخصصات الطبية.

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