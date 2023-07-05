جامعة أم القرى تعلن عن موعد بدء القبول الإلكتروني لبرامج البكالوريوس والدبلوم

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أعلنت جامعة أم القرى، موعد بدء القبول الإلكتروني لبرامج البكالوريوس والدبلوم الانتظام للعام 1445هـ، من الأحد 21 ذي الحجة 1444هـ إلى السبت 27 ذي الحجة 1444هـ.

التقديم عبر موقع الجامعة

وأوضحت الجامعة أن التقديم يتم عن طريق موقع الجامعة الرسمي www.uqu.edu.sa ثم الدخول على بوابة القبول الموحد تميُّز.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة تعليق الدراسة، أنه لم يتبقى سوى 10 أيام على بداية القبول في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض.

وأكدت على حسابها في “تويتر”، قرب بداية القبول في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، على هذا النحو:

1 – الطلاب:

التقديم والقبول بتاريخ 27 ذي الحجة.

2 – الطالبات:

التقديم والقبول بتاريخ 28 ذي الحجة.

قريبا بدء القبول في هذه الجامعات والكليات:

وبينت أن الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض التي يشملها القرار، هي:

– شقراء.

– المجمعة.

– الملك سعود.

– الأمير سطام بن عبدالعزيز.

– الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

– الكليات التقنية بمدينة الرياض.

– الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

– سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

في الوقت نفسه، تصدرت الكليات التقنية للبنين والبنات في منطقة الرياض المراكز الأولى في إحصائية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الخاصة بعدد الفرص الوظيفية التي تم توفيرها للخريجين في عام 2022.

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