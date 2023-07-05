“مستحق للدعم ويظهر له غير متاح للحجز”.. توضيح مهم من سكني

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامج “سكني” مع سؤال أحد المستفيدين بشأن ظهور عبارة “غير متاح للحجز” رغم أحقيته في الحصول على الدعم.

خدمة المستفيدين:

وقال المغرد: “دخلت على تطبيق سكني وحاولت أحجز أرض لأني مستحق للدعم وجت 4 أراضي متاحة والحجز غير متاح وش السبب أرجو الرد على رسالتي وشكراً”.

وردا على ذلك، أضاف حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج “سكني”: في حال وجود قطع متاحة للحجز لكن تعذر الحجز فيها كما في الحالة التي تواجهك، فهذا يعني انه لا يوجد شواغر في المخطط وجاري العمل على إزالتها.

اقرأ أيضا:

أقل راتب للحصول على الوحدات السكنية الجاهزة.. توضيح من “سكني”

توضيح سابق:

في وقت سابق، أصدر برنامج سكني، توضيحًا حول أقل راتب للحصول على الوحدات السكنية الجاهزة.

وأضافت خدمة “العناية بالمستفيدين” عبر حسابها في موقع “تويتر” ردًا على استفسار بهذا الصدد: “يمكنك تقديم طلبك لفريق من المستشارين العقاريين ليقدموا لك أفضل التوصيات التمويلية بعد دراسة البيانات المدونة والمستندات المرفقة، وليتسنى للفريق تذليل كافة العقبات مع الجهات التمويلية لتحصل على تمويلك العقاري المدعوم (اضغط هنا) ”.