حراج على “عجوة المدينة”.. وسعر الصندوق يصل هذا الرقم (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله أمس الثلاثاء على وسائل التواصل الاجتماعي، حراجا على تمر “عجوة” المدينة المنورة.

عجوة المدينة:

ويظهر الفيديو المتداول صوت الدلال يحرج على تمر العجوة الذي وصل سعره إلى 80 ريال للصندوق الواحد.

كما ظهر عدد كبير من الأشخاص يتجمعون حول الدلال الذي يحرج على تمر العجوة للاستفادة من العروض المطروحة.

حراج على رطب المدينة:

في ذات السياق وثق مقطع فيديو متداول، ترويج وبيع أنواع مختلفة من الرطب في حراج الرطب بالمدينة المنورة يوم الأحد الماضي.

وأظهر المقطع، إقبال على شراء الرطب في حراج الرطب المدينة المنورة، بأسعار متنوعة في متناول الجميع.

تمور المملكة:

وكان المركز الوطني للنخيل والتمور قد شارك في معرض “Summer Fancy Food” الذي أقيم خلال الفترة من 25 وحتى 27 من شهر يونيو الماضي في الولايات المتحدة الأميركية.

ويعد المعرض من أكبر المعارض للمواد الغذائية في أمريكا، وذلك بهدف تعزيز التواجد السعودي لقطاع التمور واطلاع العالم على ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تطور كبير ونمو متسارع في إنتاج التمور ومشتقاتها وفق أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة.

الأسواق العالمية:

وتهدف المشاركة في المعرض لرفع صادرات المملكة من التمور ومشتقاتها من خلال بناء شراكات نوعية تسهم في دخول أسواق جديدة وتعزيز التواجد الحالي.

يذكر، أن المركز الوطني للنخيل والتمور يشارك عبر 7 شركات وهي: ( جمارا، سيافا، يالا، نخيل العالية، زادنا، تمور الرياض، مزارع اللهيبي ) في معرض”Summer Fancy Food” الذي يستهدف أكثر من 7000 زائر لعرض ما يقارب 180 ألف منتج بين 2670 عارضًا، يقدمون منتجاتهم وتقنياتهم وإنجازاتهم من 55 دولة حول العالم.

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