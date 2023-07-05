الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
القرية الأكثر برودة في العالم تسجل ارتفاعا قياسيا بدرجات الحرارة
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القرية الأكثر برودة في العالم تسجل ارتفاعا قياسيا بدرجات الحرارة

القرية الأكثر برودة في العالم تسجل ارتفاعا قياسيا بدرجات الحرارة

القرية الأكثر برودة في العالم تسجل ارتفاعا قياسيا بدرجات الحرارة
٠٥:٤٣:٤٨ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت قرية أويمياكون، الواقعة في أقصى الشرق الروسي والمصنفة القرية الأكثر برودة في العالم، ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة خلال فصل الصيف الحالي.

وأوضحت وسائل إعلام روسية، أن قرية أويمياكون، التي لا تبعد عن الدائرة القطبية سوى 350 كيلومتراً، سجلت 32 درجة مئوية، الإثنين الماضي، وهذا يعد رقما قياسيا في جمهورية ساخا أو ياقوتيا التي تنتمي إليها أويمياكون.

اندلاع النيران في الغابات

وكان الرقم القياسي السابق في القرية 30 درجة مئوية وسجل عام 1949، وللمفارقة حدث في اليوم نفسه أي في 3 يوليو.

ولم يتوقف الأمر عن شعور السكن بالحرارة العالية، إذ اندلعت النيران في الغابات المحيطة، وهو ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ.

67 درجة تحت الصفر

وتعد قرية أويمياكون من أبرد المناطق في نصف الكرة الأرضية الشمالي، ووصلت فيها درجة الحرارة في يوم ما إلى 67 درجة تحت الصفر، وتعرف هذه المنطقة بعدد سكانها القليل بسبب مناخها القاسي.

وعزا خبراء روس ما حدث في هذه المنطقة إلى التغير المناخي، الذي بات يشكل تهديدا لهذه الجمهورية الروسية، نظرا لأن بنيتها التحتية بنيت فوق تربة صقيعية قد تذوب بفعل ارتفاع الحرارة.

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أبرد قرية في العالم الطقس درجات الحرارة روسيا قرية أويمياكون

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