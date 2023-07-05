الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
بيان مهم من البحرية الأمريكية بشأن إطلاق إيران النار على ناقلة نفط
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بيان مهم من البحرية الأمريكية بشأن إطلاق إيران النار على ناقلة نفط

بيان مهم من البحرية الأمريكية بشأن إطلاق إيران النار على ناقلة نفط

بيان مهم من البحرية الأمريكية بشأن إطلاق إيران النار على ناقلة نفط
٠٥:٢٩:١٥ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قالت البحرية الأميركية، إن إطلاق إيران النار على ناقلة نفط بمضيق هرمز لم يتسبب في إصابات أو أضرار.

إطلاق النار:

وكانت البحرية الأمريكية، أعلنت منذ قليل، أن إيران أطلقت النار على ناقلة نفط في مضيق هرمز، وحاولت الاستيلاء عليها صحبة ناقلة أخرى.

وأشارت البحرية الأمريكية، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن إطلاق إيران النار على ناقلة نفط بمضيق هرمز لم يتسبب في إصابات أو أضرار.

محاولة استيلاء:

وأوضحت أن إيران حاولت الاستيلاء على ناقلتي نفط بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وأطلقت أعيرة نارية على إحداهما.

وأضافت: في كلتا الحالتين، تراجعت السفن البحرية الإيرانية بعدما ردت البحرية الأمريكية على إشارات الاستغاثة، وواصلت كلتا السفينتين التجاريتين رحلاتهما.

متحدث البحرية:

من جهته، قال تيم هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية: حاولت البحرية الإيرانية الاستيلاء على ناقلات تجارية تعبر المياه الدولية بشكل قانوني، وردت البحرية الأمريكية على الفور ومنعت تلك المصادرة.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا إيران البحرية الأمريكية ناقلات نفط

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