قام بإرفاق عقد إيجار جديد.. كيف يتم التأكد من تسجيله في حساب المواطن؟

تواصل- فريق التحرير:

أجاب حساب خدمة المستفيدين عن كيفية التأكد من صحة إدراج عقد جديد لأجل سريان الحصول على الدعم.

إرفاق عقد إيجار جديد:

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : “أرفقت عقد إيجار جديد مختلف عن السابق وأريد التأكد أنه تم إرفاق العقد كيف الطريقة للتأكد”.

وجاء الرد من حساب خدمة المستفيدين : ” في حال وجود عقد ايجار موحد بإمكانك التوجه الى أيقونة ” إدارة المرفقات ” واختيار نوع المرفق ” عقد ايجار موحد “.

وأوضح أيضا أنه يتم الضغط على أيقونة ” حفظ ” وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه وفي حال انتهاء المستند السابق يلزمك حذفه.

إمكانية سحب البنك من حساب المواطن:

كما أوضح حساب خدمة المستفيدين في استفسار سابق، عن إمكانية خصم الدعم من حساب المواطن البنكي في حالة إذا كان حسابه سالب أثناء نزول الدعم.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :” عندي استفسار.. البنك مسوي حسابي سالب هل اذا نزل حساب المواطن ياخذونة هل لهم الحق ؟افيدوني”.

وجاء الرد : ” أهلاً بك.. لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن”.

وأضاف أنه يمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666″.

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