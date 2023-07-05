الكهرباء توضح طريقة معرفة رقم الحساب أو رقم الاشتراك للسداد

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت شركة الكهرباء، طريقة معرفة رقم الحساب أو رقم الاشتراك للسداد بالنسبة للعملاء.

جاء ذلك في رد من شركة الكهرباء، عبر حسابها “العناية بالمشتركين”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية معرفة رقم الحساب.

وأجابت الشركة بقوله: “لمعرفة رقم الحساب نأمل تزويدنا برقم التسلسلي داخل العداد واسم المالك والمدينة ، عبر الرسائل الخاصة ، لنتمكن من خدمتك”.

انقطاع التيار وتعطل الأجهزة

وتفاعلت الشركة السعودية للكهرباء، مع مشترك يشكو تعطل الأجهزة الكهربائية بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

التعويض عن تلفيات انقطاع الكهرباء

وقالت الشركة، في ردا على شكوى المشترك : “إنه في حال وجود تلفيات يمكنك التقدم بطلب التعويض عن التلفيات بالتواصل مع البريد التالي: ⁦Alkahrabacare@se.com.sa⁩ حفظك الله”.

اقرأ أيضا:

في سياق متصل، أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أنه لا يحق فصل الخدمة عن المستهلك في حالات محددة حتى في حالة عدم السداد.

حالا يُحظر فيها فصل خدمة الكهرباء

وقالت هيئة تنظيم الكهرباء، عبر حسابها في “تويتر”: “إن الأوقات والحالات التي لا يحق فيها لمقدم الخدمة الكهربائية فصل الخدمة عن المستهلك لعدم السداد تشمل التالي.

اقرأ أيضا:

– شهر رمضان المبارك

– فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام

– وجود شخص في منشأة المستهلك من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء

– خارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة

– بعد الساعة 12 ظهرا

– وجود شكوى قائمة ذات علاقة بالفاتورة

اقرأ أيضا: