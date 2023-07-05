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استشهاد فلسطيني.. وإطلاق حملة لإعادة إعمار وتأهيل ما دمره الاحتلال

استشهاد فلسطيني.. وإطلاق حملة لإعادة إعمار وتأهيل ما دمره الاحتلال

استشهاد فلسطيني.. وإطلاق حملة لإعادة إعمار وتأهيل ما دمره الاحتلال
٠٥:٠١:٥٢ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب فلسطيني اليوم، متأثرًا بإصابته، برصاص قوات الاحتلال، قبل عدة أيام في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

حملة لإعادة إعمار وتأهيل ما دمره الاحتلال

وأكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية، إطلاق حملة وطنية، لإعادة إعمار وتأهيل ما دمره الاحتلال خلال عدوانه الغاشم الذي استمر يومين على مدينة جنين.

تشييع شهداء جنين بمشاركة جماهيرية

وبعد عملية اقتحام مخيم جنين التي قامت بها قوات الاحتلال على مدار أيام، قصفت طائرات الاحتلال اليوم عدة مناطق في قطاع غزة.

شهداء وجرحى وأضرار جسيمة في البنية التحتية

وفي الضفة الغربية، انسحبت قوات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها، بعد يومين من العدوان الغاشم، مخلفة 12 شهيداً وعشرات الجرحى.

كما خلف العدوان على جنين، دماراً في عشرات المنازل، وأضراراً جسيمة في البنية التحتية.

جنازة شعبية مهيبة لتشييع شهداء جنين

وفي جنازة مهيبة ومشاركة شعبية، تم تشييع شهداء جنين، من أمام المستشفى الحكومي، بمشاركة جماهيرية غفيرة من أبناء شعبنا.

12 شهيدًا وأكثر من 140 إصابة

وتجدر الإشارة إلى أن عدد شهداء العدوان على جنين ومخيمها خلال اليومين الماضين وصل إلى 12 شهيدا،  وأكثر من 140 إصابة.

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وحسب وكالة “وفا”، فقد خلف العدوان الغاشم على مدينة ومخيم جنين، أضرارًا جسيمة بممتلكات الفلسطينيين.

كما تم تدمير العديد من المركبات، وتجريف طرق رئيسة مؤدية إلى المخيم، وأخرى فرعية في محيطه.

الكلمات الدلالية:
إعادة الإعمار استشهاد شاب فلسطيني جنين حملة وطنية قوات الاحتلال وزارة الصحة الفلسطينية

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