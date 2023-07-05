أسراب الذباب تحبس سكان بلدة بريطانية داخل منازلهم

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تسببت أسراب الذباب في حصار سكان بلدة بريطانية، إلى حد أنهم يخشون فتح النوافذ، أو الخروج إلى المتنزهات خوفًا من هجومه.

ويقول سكان منطقة “هيثكوت” في “ليمينجتون سبا”، التابعة لمدينة “وركشير”، إن أسراب الذباب تحاصرهم في منازلهم ويخشون فتح نوافذهم خوفًا منها.

وألقى السكان باللوم على درجات الحرارة المرتفعة في الآونة الأخيرة، إلى جانب حملة بيئية تدعو لعدم جز العشب خلال شهر مايو، في ارتفاع أعداد الحشرات التي تطن حول المباني.

ويلقي آخرون باللوم على عملية جمع مخلفات الطعام كل أسبوعين، مدعين أنها أرض خصبة للبق.

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أسباب انتشار الذباب

قالت دي درينكووتر، وهي أم لأربعة أطفال (59 عامًا): “إنهم موجودون في كل مكان في الوقت الحالي ويقلب معدتي. اشترينا صاعقين كهربائيين وشموع لافندر ولكن ذلك لا يحدث أي فرق، فكل غرفة تذهب إليها موجودة هناك”.

وأضافت: “أعتقد أن هناك عدة أسباب لتدفق الذباب هذا العام من تغير المناخ، والسماح للمروج والحدائق بالنمو وترك فضلات الطعام في صناديق”.

وتابعت: “ليس هناك الكثير مما يمكننا القيام به حيال ذلك ولكن علينا فقط أن نحاول ونتعايش معها”، وفقًا لصحيفة “ديلي ستار”.

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أمر مروع

وقالت هيلين كلاتوورثي (41 عامًا)، “إنه أمر مروع ويزداد سوءًا. إنه في جميع أنحاء المنزل. يوجد ما لا يقل عن 30 في كل غرفة ولا يهم مدى نظافة منزلك. إنه أمر مروع وغير صحي بشكل خاص عند الطهي ومحاولة تحضير الطعام”.

قالت فيليبا رايان، وهي أم لطفلين (30 عامًا): “بدأ الذباب يتحول إلى مشكلة حقيقية منذ ستة إلى ثمانية أسابيع في منتصف شهر مايو. في ذلك الوقت ، كان يتم تشجيع الناس في جميع أنحاء البلاد على السماح لمروجهم وحدائقهم بالنمو كجزء من حملة (No Mow May)”.

وأضافت: “كنت دائمًا ضد هذا منذ البداية، لأن العشب الطويل هو المكان المثالي لوضع يرقاتهم. لايمكن أن يكون من قبيل المصادفة أنه منذ ذلك الحين، انفجر عدد الذباب”.

وتابعت: “أخشى الموجة الحارة القادمة لأنني أعرف فقط أن الذباب سيكون في جميع أنحاء المنزل ولن نتمكن من فتح النواف. سيكون الصيف جحيمًا”.

تحقيق رسمي

وبدأ مجلس مقاطعة وارويك تحقيقًا لاكتشاف سبب المشكلة.

وقال متحدث، إنه يتم إجراء تحقيق شامل حول بلاغات من السكان المحليين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الأخرى، حيث سيزور ضابط المنطقة المتضررة في أقرب فرصة.