تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة تعليق الدراسة، أنه لم يتبقى سوى 10 أيام على بداية القبول في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض.

وأكدت على حسابها في “تويتر”، قرب بداية القبول في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، على هذا النحو:

1 – الطلاب:

التقديم والقبول بتاريخ 27 ذي الحجة.

2 – الطالبات:

التقديم والقبول بتاريخ 28 ذي الحجة.

قريبا بدء القبول في هذه الجامعات والكليات:

وبينت أن الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض التي يشملها القرار، هي:

– شقراء.

– المجمعة.

– الملك سعود.

– الأمير سطام بن عبدالعزيز.

– الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

– الكليات التقنية بمدينة الرياض.

– الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

– سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

الكليات التقنية بالرياض تتصدر إحصائيات التدريب التقني

في الوقت نفسه، تصدرت الكليات التقنية للبنين والبنات في منطقة الرياض المراكز الأولى في إحصائية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الخاصة بعدد الفرص الوظيفية التي تم توفيرها للخريجين في عام 2022.

عدد الفرص الوظيفية التي تم توفيرها

وحلت الكلية التقنية للبنين بالرياض في المركز الأول على مستوى الكليات التقنية للبنين في المملكة بعدد فرص بلغ 15505 فرص.

وأتت الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض في المركز الأول على مستوى الكليات التقنية للبنات في المملكة بـ1343 فرصة وظيفية.

100 ألف فرصة وظيفية

كما أتت الكلية التقنية للبنات بالرياض في المركز الثاني بـ 840 فرصة وظيفية، لتشكل هذه المنشآت التدريبية ما يعادل 17% من مجموع الفرص الوظيفية التي توظف بها خريجو وخريجات المؤسسة في العام الماضي 2022، والتي بلغت في مجموعها 100 ألف فرصة وظيفية.