القطاع الخاص غير النفطي يحقق نموا كبيرا.. بدعم قطاع البناء

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شهد القطاع الخاص غير النفطي نموا كبيرا، خلال شهر يونيو الماضي، مدعوماً بقوة قطاعي البناء والسياحة، مع إرتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات قياسية.

وقد عززت الشركات إستجابة لذلك، نشاطها الشرائي بأسرع وتيرة ، لتلبية متطلبات العمل المتزايدة، ودعم المخزون وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات، التابع لبنك الرياض.

النمو الأكبر في المبيعات منذ 9 سنوات

وحسب البيان، قفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 66.1 من 61.7 في مايو، مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ مارس 2015، مؤكدا على أن نمو المبيعات كان هو الأقوى منذ ما يقرب من تسع سنوات.

وقال نايف الغيث، رئيس الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض، إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط، في المملكة ظل على مسار نمو تصاعدي في نهاية الربع الثاني، بفضل قطاع البناء الذي ساهم بقوة في تدفقات الاعمال.

إشادة دولية بأداء الاقتصاد

وكان صندوق النقد الدولي، قد قال الشهر الماضي، إن إقتصاد المملكة يشهد حالة من الازدهار، بفضل ارتفاع أسعار النفط، والتحسن القوي في مستويات الاستثمار الخاص، وتنفيذ الإصلاحات.

وتوقع الصندوق أن يصل متوسط النمو غير النفطي، إلى 5 بالمئة في عام 2023، ليظل متجاوزا لمستواه الممكن، بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي، والتعجيل بتنفيذ المشروعات ودورهما في تعزيز الطلب.

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