الكوكب في خطر .. الأرض تشهد “أحر يوم في تاريخ البشرية”

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سجل أمس الثلاثاء، أكثر الأيام حرارة على الإطلاق في تاريخ البشرية، بعد 24 ساعة فقط من تحطيم الرقم القياسي.

والاثنين، بلغت درجة الحرارة العالمية 17.01 درجة مئوية، محطمة بذلك الرقم القياسي في أغسطس 2016 البالغ 16.92 درجة مئوية.

لكن تم تحطيم الرقم أمس عندما سجلت درجة حرارة 17.18 درجة مئوية، وفقا للقياسات من قبل منظمة تابعة للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي.

ومن المحتمل أن يتم كسر الرقم القياسي مجددًا اليوم.

ومتوسط درجة حرارة الهواء في العالم، والتي تتقلب بين حوالي 12 درجة مئوية وأقل من 17 درجة مئوية في أي يوم معين على مدار العام، بلغ متوسطها 16.2 درجة مئوية في بداية يوليو بين 1979 و2000.

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عقوبة إعدام

وقال عالم المناخ، فريدريك أوتو: “هذه ليست علامة فارقة يجب أن نحتفل بها – إنها عقوبة إعدام للناس والنظم البيئية.”

وأضاف الباحث في مجال المناخ، ليون سيمونز لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): “إن متوسط درجة حرارة الهواء السطحي العالمية التي تصل إلى 17 درجة مئوية لأول مرة منذ أن لدينا سجلات موثوقة متاحة هو علامة رمزية مهمة في عالمنا الذي يشهد ارتفاع درجة حرارة الأرض”.

وتابع: “الآن بعد أن بدأت المرحلة الأكثر دفئًا من ظاهرة إل نينيو، يمكننا أن نتوقع المزيد من الأرقام القياسية اليومية والشهرية والسنوية في العام ونصف العام المقبل”.

ومن المرجح أن ترتفع درجات الحرارة أكثر من المتوسطات التاريخية خلال العام المقبل مع ظهور ظاهرة “إل نينو” الجوية في المحيط الهادئ، والتي أكدت منظمة الأرصاد الجوية العالمية، الاثنين، أنها جارية الآن.

وبالإضافة إلى ذلك، يستمر النشاط البشري، بشكل أساسي حرق الوقود الأحفوري، في إطلاق ما يقرب من 40 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي كل عام.

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ظاهرة إل نينيو

ودعت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، الحكومات إلى استباق عواقب ظاهرة “إل نينيو” المناخية التي بدأت لتوها والمرتبطة خاصة بارتفاع درجات الحرارة في العالم، وذلك من أجل “إنقاذ الأرواح وسبل العيش”.

وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إلى أن ظاهرة “إل نينيو” ستتواصل على مدار العام مع كثافة من المحتمل أن تكون “معتدلة على الأقل”، معلنة “بداية الحلقة” مع احتمال فرصة استمرارها في النصف الثاني من العام بنسبة 90 في المئة.

وفي 8 يونيو، أعلنت الإدارة الوطنية الأمربكية للمحيطات والغلاف الجوي عن وصول ظاهرة “إل نينيو”.

وعادة ما يصبح تأثير ارتفاع درجات الحرارة واضحًا بعد عام من تطور الظاهرة، وبالتالي من المرجح أن يكون ملموسًا أكثر في عام 2024.

وتعود آخر حلقة من ظاهرة إل نينيو إلى سبع سنوات، في 2015-2016، وكانت شديدة للغاية، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

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ما ظاهرة إل نينيو؟

وإل نينيو هي ظاهرة مناخية تحدث مرة كل سنتين إلى سبع سنوات وتستمر عادة من 9 إلى 12 شهرا، وترتبط بارتفاع درجات حرارة سطح المحيط في وسط وشرق المحيط الهادئ.

لكن الحلقة الحالية “تأتي في سياق مناخ تم تغييره بسبب الأنشطة البشرية”، على ما أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وفي مايو الماضي، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن الفترة بين عامي 2023-2027 ستكون بالتأكيد الأكثر سخونة على الإطلاق على الأرض، في ظل التأثير المشترك لظاهرة إل نينيو والاحتباس الحراري الناجم عن انبعاثات الغازات الملوثة.

ويقدر أن هناك فرصة بنسبة 66 في المئة بأن يتجاوز المتوسط العالمي السنوي لحرارة سطح الأرض بمقدار 1,5 درجة مئوية المستوى المسجل ما قبل الثورة الصناعية لمدة عام واحد على الأقل بين عامي 2023 و2027.