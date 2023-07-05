الموعد والشروط.. “الجمارك” تقيم مزادًا علنيًا في جمرك ميناء جازان

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات في جمرك ميناء جازان, وفق الضوابط والاشتراطات.

وأوضحت أنه قد يتم استبعاد بعض السيارات المعروضة في هذه المنصة في حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.

* الجمرك:

– جمرك ميناء جازان

* رسوم المزاد”

50,000.00 ريال سعودي

* موقع المزاد:

– رابط الموقع الجغرافي

* تاريخ ووقت بداية المزاد”

2023-07-1716:00:00

* شروط المزاد:

1 – دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

2 – يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

3 – دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسون ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

4 – تقتصر المشاركة في مزاد سيارات التشليح على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات.

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5 – يجب على المشتري إخراج السيارات المباعة خلال (3) أيام برسم الوارد و (10) أيام للسيارات برسم الصادر.

6 – سيتم إحتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.

7 – دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%, بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.

* تفاصيل البضاعة:

– مركبات.

– عدد (25) سيارات تشليح

بيانات التواصل مع الهيئة عبر البريد الالكتروني، وعلى الرقم الموحد، “19993”.