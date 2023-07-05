الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
تحذير للمواطنين: لاتستخدموا الهاتف أثناء هطول الأمطار (فيديو)
تعرف على أهم الإسعافات الأولية عند الإصابة بالرعاف
قبل صرف دفعة يوليو.. حساب المواطن يلوح بهذا الإجراء ضد البنوك
التجارة تستدعي حذاء “خطر” على الأطفال
أسعار الذهب تحقق ارتفاعا طفيفا .. وعيار 24 يسجل 232.66 ريالا
مشهد غريب لمسافرين تعلقا بالطائرة بسبب التأخر عن موعدها.. فيديو

الرئيسية

 /

محليات

 /

تحذير للمواطنين: لاتستخدموا الهاتف أثناء هطول الأمطار (فيديو)

تحذير للمواطنين: لاتستخدموا الهاتف أثناء هطول الأمطار (فيديو)

تحذير للمواطنين: لاتستخدموا الهاتف أثناء هطول الأمطار (فيديو)
٠٤:١٦:١٤ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر المختص في الأرصاد الجوية عادل قازنلي من الممارسات الخاطئة استخدام الهاتف المحمول أثناء هطول الأمطار، وذلك لتفادي خطر الصواعق.

وقال “قازنلي” لفضائية “الإخبارية”: “في الوقت الحالي تكثر الصواعق في المرتفعات الجنوبية الغربية في المصايف ومنطقة جازان، وذلك نظرًا لتكون السحب الرعدية الركامية، الشهيرة بحدوث العواصف الرعدية”.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. شاب يوثق لحظات مذهلة لصاعقة رعدية بجازان

كيف تحدث الصواعق؟

وأضاف: “الصواعق عبارة عن تفريغ الطاقة الكهربائية داخل السحب وتكون على شكل الصاعقة، ويظهر أيضًا البرق ثم الرعد، نتيجة لتفريغ الشحنة الكهربائية داخل السحابة، بسبب وران الرياح داخل السحابة التي تحمل حبات البرد وقطرات الأمطار”.

وأشار إلى أن هذا يسببان تشكل الشحنة الكهربائية، والتي تكون عبارة عن صاعقة كهربائية، لافتًا إلى أن الجزء السفلي يستقبل الشحنة السالبة، والجزء العلوي يستقبل الشحنة الموجبة.

وحذر خبير الطقس من استخدام الجوال أثناء هطول الأمطار من أجل التقاط الصور، ولفت انتباه الآخرين إلى حالة الطقس.

وعزا تحذيره إلى أن الجوال يجلب الصاعقة، لذا نصح بالتوقف عن استخدامه أثناء هطول الأمطار لتفادي هذا الخطر، مبينًا أن الدفاع المدني يحذر دائمًا من السيول واستخدام الجوالات.

اقرأ أيضًا:

كاميرا مراقبة توثق لحظة ضرب صاعقة لخزان نفط.. ما حدث صادم (فيديو)

الكلمات الدلالية:
استخدام الهاتف المحمول أثناء هطول الأمطار المختص في الأرصاد الجوية عادل قازنلي كيف تجحث الصواعق؟

مواد ذات صلة

المزيد
عاجل.. خادم الحرمين يلقي الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى غدًا الأربعاء

عاجل.. خادم الحرمين يلقي الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى غدًا الأربعاء

٠٧:٣٢ م، الثلاثاء، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١
«المرئي والمسموع» تستدعي أحد صناع محتوى الألعاب الالكترونية.. تعرف على السبب

«المرئي والمسموع» تستدعي أحد صناع محتوى الألعاب الالكترونية.. تعرف على السبب

٠١:٣٨ ص، الجمعة، ٢٢ يوليو ٢٠٢٢
«التعليم» تحذر من نشر الوثائق الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي

«التعليم» تحذر من نشر الوثائق الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي

٠٩:٣٦ م، الأربعاء، ٢٩ مارس ٢٠١٧
مفاجأة.. تركيا تنفي تقديم «أي تسجيل صوتي» لواشنطن يتعلق بقضية اختفاء «خاشقجي»

مفاجأة.. تركيا تنفي تقديم «أي تسجيل صوتي» لواشنطن يتعلق بقضية اختفاء «خاشقجي»

٠٣:٤٠ م، الجمعة، ١٩ أكتوبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *