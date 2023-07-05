تحذير للمواطنين: لاتستخدموا الهاتف أثناء هطول الأمطار (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حذر المختص في الأرصاد الجوية عادل قازنلي من الممارسات الخاطئة استخدام الهاتف المحمول أثناء هطول الأمطار، وذلك لتفادي خطر الصواعق.

وقال “قازنلي” لفضائية “الإخبارية”: “في الوقت الحالي تكثر الصواعق في المرتفعات الجنوبية الغربية في المصايف ومنطقة جازان، وذلك نظرًا لتكون السحب الرعدية الركامية، الشهيرة بحدوث العواصف الرعدية”.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. شاب يوثق لحظات مذهلة لصاعقة رعدية بجازان

كيف تحدث الصواعق؟

وأضاف: “الصواعق عبارة عن تفريغ الطاقة الكهربائية داخل السحب وتكون على شكل الصاعقة، ويظهر أيضًا البرق ثم الرعد، نتيجة لتفريغ الشحنة الكهربائية داخل السحابة، بسبب وران الرياح داخل السحابة التي تحمل حبات البرد وقطرات الأمطار”.

وأشار إلى أن هذا يسببان تشكل الشحنة الكهربائية، والتي تكون عبارة عن صاعقة كهربائية، لافتًا إلى أن الجزء السفلي يستقبل الشحنة السالبة، والجزء العلوي يستقبل الشحنة الموجبة.

وحذر خبير الطقس من استخدام الجوال أثناء هطول الأمطار من أجل التقاط الصور، ولفت انتباه الآخرين إلى حالة الطقس.

وعزا تحذيره إلى أن الجوال يجلب الصاعقة، لذا نصح بالتوقف عن استخدامه أثناء هطول الأمطار لتفادي هذا الخطر، مبينًا أن الدفاع المدني يحذر دائمًا من السيول واستخدام الجوالات.

اقرأ أيضًا:

كاميرا مراقبة توثق لحظة ضرب صاعقة لخزان نفط.. ما حدث صادم (فيديو)