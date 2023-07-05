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حرس الحدود يحبط محاولات تهريب عشرات الأطنان من الحشيش والقات
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حرس الحدود يحبط محاولات تهريب عشرات الأطنان من الحشيش والقات

حرس الحدود يحبط محاولات تهريب عشرات الأطنان من الحشيش والقات

حرس الحدود يحبط محاولات تهريب عشرات الأطنان من الحشيش والقات
٠٤:٠٠:٤٠ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

أحبطت دوريات حرس الحدود محاولات تهريب مئات الأطنان من مواد مخدرة “الحشيش والقات، والأقراص المخدرة” في مناطق نجران وجازان، وعسير والشرقية، وتم القبض على المهربين.

جاء ذلك في بيان لها على صفحتها في منصة التواصل “تويتر” والذي قال إن المضبوطات بلغت 276,460 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، 368 كيلو جرام من الحشيش، و88.2 طن من القات المخدر

واكد البيان على أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المتهمين وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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 وسائل الابلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

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الكلمات الدلالية:
الاقراص المخدرة القات المخدر القبض على المهربين حرس الحدود مخدر الحشيش

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