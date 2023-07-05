تعرف على أهم الإسعافات الأولية عند الإصابة بالرعاف

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كشفت مدينة الملك سلمان الطبية اليوم، عن أهم الإسعافات الأولية عند الإصابة بالرعاف.

الإسعافات الأولي لشخص لديه رعاف

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه في حال الإسعافات الأولي لشخص لديه رعاف ينبغي إنزال الرأس للأسفل مع الضغط على جانبي الأنف لأكثر من 10 دقائق.

الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بالإجهاد الحراري

في الوقت نفسه، حددت مدينة الملك سلمان الطبية، الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالإجهاد الحراري.

وفيما يلي الفئات الأكثر عرضة للإصابة، بالإجهاد الحراري:

1 – كبار السن.

2 – الرياضيون.

3 – الرضع والأطفال.

4 – المصابون بالوزن الزائد.

5 – المصابون بالأمراض المزمنة.

6 – العاملون تحت الهواء الطلق والحرارة.

فيما كشفت وزارة الصحة، عن الإصابات الناتجة عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة أثناء الطقس الحار، وهس.

1 – ضربة الشمس.

2 – الطفح الجلدي.

3 – حروق الشمس.

4 – الإجهاد الحراري.

5 – تشنجات العضلات.