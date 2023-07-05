الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
تعرف على أهم الإسعافات الأولية عند الإصابة بالرعاف
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تعرف على أهم الإسعافات الأولية عند الإصابة بالرعاف

تعرف على أهم الإسعافات الأولية عند الإصابة بالرعاف

تعرف على أهم الإسعافات الأولية عند الإصابة بالرعاف
٠٤:٠٥:٣٩ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مدينة الملك سلمان الطبية اليوم، عن أهم الإسعافات الأولية عند الإصابة بالرعاف.

الإسعافات الأولي لشخص لديه رعاف

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه في حال الإسعافات الأولي لشخص لديه رعاف ينبغي إنزال الرأس للأسفل مع الضغط على جانبي الأنف لأكثر من 10 دقائق.

الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بالإجهاد الحراري 

في الوقت نفسه، حددت مدينة الملك سلمان الطبية، الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالإجهاد الحراري.

وفيما يلي الفئات الأكثر عرضة للإصابة، بالإجهاد الحراري:

1 – كبار السن.

2 – الرياضيون.

3 – الرضع والأطفال.

4 – المصابون بالوزن الزائد.

5 – المصابون بالأمراض المزمنة.

6 – العاملون تحت الهواء الطلق والحرارة.

فيما كشفت وزارة الصحة، عن الإصابات الناتجة عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة أثناء الطقس الحار، وهس.

1 – ضربة الشمس.

2 – الطفح الجلدي.

3 – حروق الشمس.

4 – الإجهاد الحراري.

5 – تشنجات العضلات.

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الكلمات الدلالية:
إنزال الرأس الإجهاد الحراري الإسعافات الأولية الرعاف ضربات الشمس مدينة الملك سلمان الطبية وزارة الصحة

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