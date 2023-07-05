التجارة تستدعي حذاء “خطر” على الأطفال

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أعلنت وزارة التحارة استدعاء جميع المنتجات من أحذية الأطفال ( NEXT ) الطرازات (T36725/A73410 ).

وأرجعت قرارها الصادر بتاريخ 1/7/2023 إلى “عيب مصنعي في حزام إغلاق بعض الأحذية قد يؤدي إلى تعثر الطفل مما يزيد من خطر الإصابة”.

وأمرت الوزارة بـ:

-التوقف عن إستخدام الأحذية.

-التواصل مع الشركة لإعادة المنتج واسترداد مبلغ الشراء.

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تحذير عاجل من التجارة للأمهات.. استدعاء لعبة استحمام لخطورتها على الأطفال

لعبة استحمام الأطفال ZURU

والجمعة الماضية، حذرت وزارة التجارة، الأمهات والآباء وأولياء الأمور من خطورة لعبة لعبة استحمام الأطفال (ZURU) بيبي شارك.

وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر تويتر ، أنه لسلامة الأطفال، تم استدعاء لعبة استحمام الأطفال (ZURU) بيبي شارك Baby Shark ، بسبب أن الزعنفة العلوية مصنوعة من مادة بلاستيكية صلبة، ويمكن للطفل في حوض الاستحمام أن ينزلق أو يسقط عليها مما يعرّضه لخطر الإصابة

ونصحت الوزارة بالتوقف عن استخدام لعب الاستحمام المشمولة، والتواصل مع منفذ البيع لإعادة المنتج واسترداد مبلغ الشراء

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