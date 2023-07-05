“الهاتف المجاني” بالشؤون الإسلامية يستقبل نصف مليون مكالمة بالحج

تواصل – واس:

كشفت وزارة الشؤون الإسلامية، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية أنها استقبلت في الحج والعمرة والزيارة، 496.275 مكالمة.

وأوضحت أن ذلك تم عبر الهاتف المجاني “8002451000”، منذ بداية موسم حج هذا العام 1444هـ، حتى منتصف شهر ذي الحجة الحالي، للإجابة على استفسارات الحجاج المتعلقة بمناسك الحج والعمرة.

نشر رسالة المملكة في نشر الوسطية والاعتدال

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال، وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة تحقيقاً لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.

توفير مترجمين بلغات عالمية

وكلفت الأمانة نخبة من دعاة الوزارة الذين يملكون دراية تامة بمناسك الحج والعمرة وفق الكتاب والسنة مع توفير مترجمين بلغات عالمية.

الهاتف المجاني يستقبل المكالمات بعشر لغات عالمية

واستقبل الهاتف المجاني، المكالمات على مدار الساعة وبعشر لغات عالمية، وهي:

“العربية، والإنجليزية،والفرنسية، والتركية، والهندية، والأمهرية، والأدرية، والهوسا، والإندونيسية، والبنغالية”.

87268 جاهز أيباد منتشرة في هذه المساجد

وأبانت الأمانة أنه بلغ عدد المكالمات اتي استقبلتها عبر الاتصال المرئي من خلال أجهزة الآيباد 87268 المنتشرة.

كما تم نشرها في مساجد المواقيت ومساجد المشاعر المقدسة ومساجد الحل ومصليات الفنادق بالمنطقة المركزية ثلاثين لغة عالمية.

تم الرد على استفسارات الحجاج حتى نهاية الموسم

كما ستواصل الأمانة استقبال المكالمات للرد على استفسارات الحجاج حتى نهاية موسم الحج لإرشاد ضيوف الرحمن وتوعيتهم بما يشكل عليهم من أمور الحج.

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وتأتي هذه الجهود الدعوية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية، بهدف تعليم حجاج بيت الله الحرام كيفية أداء مناسكهم.

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كما تأتي تحقيقًا لرؤى وتطلعات ودعم القيادة الحكيمة التي سخرت كل إمكاناتها لراحة ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.