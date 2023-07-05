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أقل راتب للحصول على الوحدات السكنية الجاهزة.. توضيح من “سكني”
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أقل راتب للحصول على الوحدات السكنية الجاهزة.. توضيح من “سكني”

أقل راتب للحصول على الوحدات السكنية الجاهزة.. توضيح من “سكني”

أقل راتب للحصول على الوحدات السكنية الجاهزة.. توضيح من “سكني”
٠٣:١٥:٤٥ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر برنامج سكني، توضيحًا حول أقل راتب للحصول على الوحدات السكنية الجاهزة.

وأضافت خدمة “العناية بالمستفيدين” عبر حسابها في موقع “تويتر” ردًا على استفسار بهذا الصدد: “يمكنك تقديم طلبك لفريق من المستشارين العقاريين ليقدموا لك أفضل التوصيات التمويلية بعد دراسة البيانات المدونة والمستندات المرفقة، وليتسنى للفريق تذليل كافة العقبات مع الجهات التمويلية لتحصل على تمويلك العقاري المدعوم (اضغط هنا) https://t.co/HQE5mRtrVD”.

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شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.

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