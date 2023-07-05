محاكمة هولندي بسبب ما فعله وقاله عن المصحف.. التفاصيل

تواصل – وكالات:

كشفت وسائل إعلام هولندية، أنه تم إحالة هولندي إلى المحاكمة بتهمة توجيه إهانات لمجموعة أشخاص بعدما مزّق نسخة من المصحف.

وقررت هيئة الادعاء العام قررت استدعاء المشتبه به بعدما مزّق نسخة من المصحف أمام البرلمان وشبّهه بكتاب هتلر “كفاحي”.

تحقيقات جنائية بحق مواطن هولندي

وفي أبريل، بدأ الادعاء العام، تحقيقات جنائية بحق مواطن هولندي يبلغ 54 عاما مقيم في ألمانيا على خلفية الواقعة التي أثارت غضبا في العالم الإسلامي.

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وأوضح الإدعاء أنه من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في العاشر من أغسطس القادم.

تمزيق نسخة من المصحف ليس مخالفة جنائية

ولفت المدعون إلى أن تمزيق نسخة من المصحف ليس مخالفة جنائية في هولندا، لكن يمكن اعتبار كلمات فاخنزفلد “إهانة لمجموعة أشخاص.

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ولفت المدعون إلى أن هذه تخضع لعقوبة بموجب القانون الجزائي الهولندي الذي ينص على أن إهانة مجموعة أشخاص علنا بسبب دينهم أو معتقدهم تعد جريمة.

مجلس حقوق الإنسان الأممي يناقش حرق المصحف

في الوقت نفسه، يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اجتماعاً عاجلاً، بناءً على طلب باكستان، بشأن حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف خارج مسجد في السويد.

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ومن المقرر أن يعد الاجتماع هذا الأسبوع لمناقشة الارتفاع المقلق في الأعمال العمدية والعامة تجاه الإسلام والمسلمين.

كما يظهر من خلال تدنيس المصحف الشريف في بعض الدول الأوروبية ودول أخرى.