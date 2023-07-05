الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
تنبيه مهم من خدمة الابتعاث حول كلمة المرور.. التفاصيل
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تنبيه مهم من خدمة الابتعاث حول كلمة المرور.. التفاصيل

تنبيه مهم من خدمة الابتعاث حول كلمة المرور.. التفاصيل

تنبيه مهم من خدمة الابتعاث حول كلمة المرور.. التفاصيل
٠٢:٤١:١٦ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

نشر مركز خدمة الابتعاث، الخطوات التي يجب اتباعها، لاستعادة، أو تحديث كلمة المرور، في منصة “سفير.2”.

جاء ذلك في منشور للمركز، على صفحته الرسمية على “تويتر”، أشار فيه إلى وجود 6 خطوات لا بد من اتباعها، كي تتم عملية الاستعادة أو التحديث.

الخطوات اللازمة

  1. كتابة اسم المستخدم في سفير 2.
  2. إدخال الرمز المرئي “مع مراعاة كتابة الرمز من ناحية الأحرف الكبيرة والصغيرة”.
  3. تسجيل البريد الإلكتروني والذي تم تسجيله في أثناء عملية التسجيل في سفير 2 من قبلكم.
  4. تحديد نوع وصول رمز التحقق عن طريق الجوال أو البريد الإلكتروني.
  5. إدخال رمز التحقق.

سوف تصلك رسالة بريد إلكتروني برابط يتم من خلاله إدخال كلمة المرور الجديدة.

أهداف برنامج الابتعاث

هو برنامج ابتعاث الطلاب والطالبات لأفضل المؤسسات التعليمية عالمياً حسب التصنيفات العالمية في العديد من المجالات والتخصصات.

يهدف إلى رفع كفاءة رأس المال البشري، وتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في تعزيز قدرات المملكة في البحث والتطوير والابتكار، وريادة الأعمال في المجالات ذات الأولوية.

المساهمة في إعادة تأهيل وتعزيز القدرات، في تخصصات علمية مختلفة لتوفير كوادر وطنية موهوبة وخصوصًا في القطاعات الواعدة للمشاريع النوعية التي أطلقتها رؤية المملكة 2030.

الكلمات الدلالية:
ابتعاث للخارج الابتعاث البعثات التعليمية سفير2

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