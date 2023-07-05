للطلاب.. فرص للتدريب الصيفي بهذه الجهات

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يبحث العديد من الطلاب خلال فترة الإجازة الصيفية عن فرص للتدريب، وهو ما تتيحه العديد من الجهات.

وخصص صندوق تنمية الموارد البشرية، خدمة إلكترونية تتيح للطلاب والطالبات ممن هم فوق سن الـ 17 عامًا، الحصول على التدريب خلال فترة معينة من الإجازة الصيفية، بهدف إكسابهم للمهارات الأساسية المؤهلة لسوق العمل.

وتهدف هذه التدريبات إلى توفير فرص تدريبية على مستوى المملكة لشاغلي الوظائف التعليمية خلال فترة إجازة نهاية العام الدراسي،

الخطوات:

-ادخل إلى بوابة صيفي.

-اختر (حساب جديد).

-حدّد نوع الحساب.

-املأ نموذج إنشاء حساب.

-يتم إشعارك بنجاح عملية إنشاء الحساب.

-أكد بريدك الإلكتروني.

-يتم إعادة إرسال تعليمات تأكيد الحساب.

تعليم جدة

وفي هذا الإطار، أعلنت إدارة التعليم بجدة بدء التسجيل في التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات عبر المنجز الإلكتروني، والذي سينفذ خلال الفترة من 1445/1/12هـ إلى 1445/2/1هـ.

تعليم مكة

وعقدت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمشروع التدريب الصيفي للعام 1444هـ، برئاسة المدير العام وبحضور جميع الأعضاء من مكة المكرمة ومحافظة الليث والقنفذة. وجرى خلاله استعراض دليل المشروع والخطة الزمنية.

تعليم الرياض

كما أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالرياض فتح التسجيل للبرامج التدريبية الصيفية (عن بُعد) للعام الدراسي 1445هـ لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.

وتستمر التدريب خلال الفترة من 12/1/1445 إلى 28/1/1445 .

تجمع مكة الصحي

أعلن تجمع مكة المكرمة الصحي مُمثلة بإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب عن بدء الاستقبال لبرنامج التدريب الصيفي للطلاب للتخصصات الطبية والطبية المساعدة والإدارية.

شركة الاتصالات

أعلنت شركة الاتصالات عن فتح باب التقديم، في برامج التدريب التعاوني للجنسين، لصيف عام (2023م) بالمسارات الإدارية والتقنية والهندسية في عدة التخصصات.

واشارت إلى أن التدريب سوف يشمل التخصصات الإدارية، والتقنية، والهندسية.

طريقة التقديم: إضغط هنا

شركة سيمنز الألمانية

تعلن شركة سيمنز موبايليتي عن فتح باب التقديم في برامج (التدريب الصيفي) و (التدريب التعاوني) للطلاب والخريجين الجامعيين، للتدريب في مدينة الرياض وفق التفاصيل التالية:

1- برنامج التدريب التعاوني (Cooperative Trainees).

2- برنامج التدريب الصيفي 2023م (Summer Training).

صندوق الشهداء

أعلن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين عن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب الصيفي لمستفيدي الصندوق بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

ويمكن التسجيل عبر الرابط التالي: اضغط هنا

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