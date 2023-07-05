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بمكافأة مالية.. تدريب بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
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بمكافأة مالية.. تدريب بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

بمكافأة مالية.. تدريب بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

بمكافأة مالية.. تدريب بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
٠٢:٢٣:١٨ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن برنامج التدريب التعاوني، بمدينة الرياض.

ويستهدف البرنامج التخصصات التقنية والبحثية لحملة درجات البكالوريوس والماجستير، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات:

  •  هندسة ميكانيكية.
  •  هندسة كهربائية.
  •  هندسة الكترونية.
  •  هندسة نظم.
  •  هندسة حاسب.
  •  هندسة تحكم.
  •  هندسة برمجيات.
  •  علوم الحاسب.
  •  هندسة الاتصالات.
  •  هندسة طيران.

مزايا البرنامج:

  •  تدريب على رأس العمل.
  •  شهادة خبرة.
  •  مكافأة مالية شهرياً.

شروط التقديم:

  •  أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
  •  للمتخرجين أن تكون سنة التخرج خلال الخمس سنوات الأخيرة.
  •  للطلاب قيد التخرج أن يكمل جميع الساعات الدراسية للتخرج.
  •  المعدل التراكمي كحد ادنى (4 من 5) او (3.20 من 4) او ما يعادلها.
  •  اتقان اللغة الإنجليزية.
  •  التفرغ التام.
  •  اجتياز المقابلة الشخصية.

وصف التدريب:

يأتي التدريب انطلاقا من مبدأ تمكين حديثي التخرج، والطلاب المقبلين على التخرج، من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة، للاندماج في سوق العمل السعودي، وتطبيق المعرفة المكتسبة اكاديميا، في بيئة عمل واقعية، بإشراف مختصين في مجالات عدة.

عن المركز:

يهدف المركز إلى تعزيز ودعم توجهات، المملكة الدفاعية والأمنية، من خلال إجراء وتطوير البحوث النوعية، والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية، وفقاً للخطط والاستراتيجيات، التي تضعها الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

طريقة التقديم:

أوضح المركز أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء 5 يوليو.

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