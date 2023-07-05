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“العامة للري” تعلن عن وظائف شاغرة.. التقديم متاح حتى 11 يوليو
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“العامة للري” تعلن عن وظائف شاغرة.. التقديم متاح حتى 11 يوليو

“العامة للري” تعلن عن وظائف شاغرة.. التقديم متاح حتى 11 يوليو

“العامة للري” تعلن عن وظائف شاغرة.. التقديم متاح حتى 11 يوليو
٠١:٥٧:٢٦ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للري، عن توفر 21 وظيفة شاغرة (للجنسين) بمختلف التخصصات، ولا تشترك الخبرة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

  1.  مسؤول استمرارية الأعمال.
  2.  مسؤول التزام.
  3.  محلل التحصين السيبراني.
  4.  محلل عمليات الأمن السيبراني.
  5.  محلل حوكمة ومخاطر وامتثال.
  6.  منسق مشروع.
  7.  محلل أعمال تقنية المعلومات.
  8.  مشغل تطبيقات.
  9.  محلل أنظمة تحكم.
  10.  محلل سياسات وتعرفة.
  11.  محلل نظم معلومات جغرافية.
  12.  مخطط الاستثمارات والخدمات.
  13.  محلل أداء.
  14.  محلل تخطيط الموارد البشرية.
  15.  مسؤول توظيف.
  16.  مسؤول رواتب.
  17.  مسؤول مشتريات ومناقصات.
  18.  محلل تخطيط المشاريع والتقارير.
  19.  محلل استهلاك مياه.
  20.  مشرف عمليات توزيع.
  21.  مشرف عمليات مصارف.

التخصصات:

  •  إدارة الأعمال.
  •  نظم المعلومات الإدارية.
  •  إدارة الجودة.
  •  علوم الحاسب.
  •  الهندسة الميكانيكية.
  •  الهندسة الكهربائية.
  •  هندسة المباني.
  •  الهندسة الصناعية.
  •  الهندسة المعمارية.
  •  هندسة تصميم.
  •  الهندسة المدنية.
  •  هندسة الحاسب.
  •  هندسة الالكترونيات والتحكم.
  •  الاقتصاد.
  •  المالية.
  •  المحاسبة.
  •  التسويق.
  •  الموارد البشرية.
  •  إدارة سلاسل الإمداد.
  •  العلوم البيئية.
  •  الإحصاء.
  •  العلوم الزراعية.
  •  العلوم البيئية.
  •  أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

أوضحت المؤسسة أن التقديم متاح الآن، بدأ من الثلاثاء 4 يوليو الحالي، وينتهي التقديم يوم الثلاثاء في 11 يوليو.

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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