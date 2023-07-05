خبير يكشف مفاجأة تحدث إذا وقعت مدينتان على خط طول جغرافي واحد وقت الظهر

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس أ.د. عبدالله ‌المسند، عن مفاجأة تحدث إذا وقعت مدينتان على خط طول جغرافي واحد خاصة وقت الظهر.

هذا ما يحدث إذا وقعت مدينتان على خط طول واحد

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه إذا وقعت مدينتان على خط طول جغرافي واحد، فإن مواقيت الصلاة فيهما يختلف في كل الأوقات بما فيه وقتي الشروق والغروب عدا وقت الظهر.

مفاجأة جغرافية تحدث وقت الظهر

وأضاف أن وقت الظهر هو الوقت الوحيد الذي تشترك فيه كل نقطة جغرافية تقع على خط طول جغرافي واحد.

وقت الظهر واحد في المدن المتشابهة في هذا الأمر

وأكد أن ذلك يحدث حتى لو كانت مدينة في شمال الكرة الأرضية والأخرى جنوب الكرة الأرضية وهما على خط طول واحد فإن وقت الظهر فيهما واحد.

خاصية جغرافي ل خط طول جرينتش

وبين أنه على سبيل المثال كل النقاط الجغرافية “المدن والقرى” التي تقع على خط طول جرينتش يدخل وقت الظهر فيها في وقت واحد.

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