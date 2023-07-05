الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
سعود الطبية تقدم 4 نصائح للتعايش مع “السيلياك”
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سعود الطبية تقدم 4 نصائح للتعايش مع “السيلياك”

سعود الطبية تقدم 4 نصائح للتعايش مع “السيلياك”

سعود الطبية تقدم 4 نصائح للتعايش مع “السيلياك”
٠١:٤٠:٥٤ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن طريقةالتعايش مع مرض السيلياك (أحد أمراض المناعة الذاتية)، وقدمت عددا من النصائح الطبية للتغلب على مضاعفات المرض.

نصائح للتعايش مع مرض السيلياك

  1. اتباع الحمية الغذائية.
  2. قراءة مكونات الأطعمة قبل تناولها أو إعطائها للطفل والتأكد من عدم احتوائها على الجلوتين.
  3. تعليم الطفل طريقة قراءة البطاقة الغذائية ومسميات الجلوتين.
  4. الانتظام بمراجعة الطبيب المختص بالجهاز الهضمي.

كما نوهت المدنية في منشورها على منصة التواصل “تويتر” إلى وجود 5 مضاعفات للمرض هي:

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مضاعفات مرض السيلياك

  1. هشاشة العظام.
  2. سوء التغذية ، أنيميا نقص الحديد.
  3. نقص فيتامين ب 12.
  4. نقص حمض الفوليك وفيتامين د.
  5. عدم تحمل اللاكتوز.

أهم الأعراض المرضية للسيلياك

مرض السيلياك أو الداء الباطني، الذي يعاني فيه الشخص عدم قابلية هضم مادة جلوتين الموجودة في القمح ، نتيجة حساسية زائدة تجاه هذه المادة.

  1. الإسهال مع خفض الوزن رغم زيادة الشهيّة.
  2. التشنجات العضليّة والتعب والإرهاق والتقيؤ والغازات والإمساك.
  3. وهي كلّها أعراض تشبه إلى حد بعيد الأعراض الناتجة عن مشكلات الجهاز الهضمي، لكن عندما يعاني الأطفال من هذه
  4. الاعراض، تعاني أيضا من بطئا في النمو وصعوبة في امتصاص الغذاء.

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