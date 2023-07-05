سعود الطبية تقدم 4 نصائح للتعايش مع “السيلياك”
تواصل ـ فريق التحرير:
كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن طريقةالتعايش مع مرض السيلياك (أحد أمراض المناعة الذاتية)، وقدمت عددا من النصائح الطبية للتغلب على مضاعفات المرض.
نصائح للتعايش مع مرض السيلياك
- اتباع الحمية الغذائية.
- قراءة مكونات الأطعمة قبل تناولها أو إعطائها للطفل والتأكد من عدم احتوائها على الجلوتين.
- تعليم الطفل طريقة قراءة البطاقة الغذائية ومسميات الجلوتين.
- الانتظام بمراجعة الطبيب المختص بالجهاز الهضمي.
كما نوهت المدنية في منشورها على منصة التواصل “تويتر” إلى وجود 5 مضاعفات للمرض هي:
مضاعفات مرض السيلياك
- هشاشة العظام.
- سوء التغذية ، أنيميا نقص الحديد.
- نقص فيتامين ب 12.
- نقص حمض الفوليك وفيتامين د.
- عدم تحمل اللاكتوز.
أهم الأعراض المرضية للسيلياك
مرض السيلياك أو الداء الباطني، الذي يعاني فيه الشخص عدم قابلية هضم مادة جلوتين الموجودة في القمح ، نتيجة حساسية زائدة تجاه هذه المادة.
- الإسهال مع خفض الوزن رغم زيادة الشهيّة.
- التشنجات العضليّة والتعب والإرهاق والتقيؤ والغازات والإمساك.
- وهي كلّها أعراض تشبه إلى حد بعيد الأعراض الناتجة عن مشكلات الجهاز الهضمي، لكن عندما يعاني الأطفال من هذه
- الاعراض، تعاني أيضا من بطئا في النمو وصعوبة في امتصاص الغذاء.
اقرأ أيضا:
مواد غذائية مجانية لمرضى حساسية الجلوتين.. الصحة توضح