الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
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خلال ساعات.. الدوريات الأمنية تهاجم تجار السموم وتفاجئهم في هذه المناطق

خلال ساعات.. الدوريات الأمنية تهاجم تجار السموم وتفاجئهم في هذه المناطق

خلال ساعات.. الدوريات الأمنية تهاجم تجار السموم وتفاجئهم في هذه المناطق
٠١:١٨:٥٦ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات المختصة اليوم ضربات قاصمة لتجار السموم وضبطت مخدرات مخبأة بطريقة غريبة.

ضبط مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين

ففي نجران، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة شرورة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط شخص لترويجه نبات القات المخدر

وقبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

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 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

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 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الدوريات الأمنية المخدرات النيابة تجار السموم جازان مادة الإمفيتامين المخدِّر مكافحة المخدرات نبات القات نجران

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