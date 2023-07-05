“الحياة الفطرية” يكشف عقوبة مخالفة دخول المناطق البحرية ذات الأهمية العالية

تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن مخالفة الدخول للمناطق البحرية ذات الأهمية العالية بيئيًا.

وأوضح أن مخالفة الدخول تُقدّر حسب مدى تأثير المخالفة على النظام البيئي والكائنات التي تعيش فيه.

عقوبة المخالفة تصل إلى 100 ألف ريال

وعلى حسابه في “تويتر”، أكد المركز أن الغرامة المالية لدخول المناطق البحرية ذات الأهمية العالية بيئيًا تصل إلى 100 ألف ريال.

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وأضاف أنه يحظر الدخول أو العبور من خلال المناطق ذات الأهمية العالية بيئيًا في البيئة البحرية والساحلية دون الحصول على موافقة من المركز.

وبين أنه يحظر الدخول أو العبور أيضًا، دون الحصول على تصريح من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

موافقة مسبقة من المركز المختص

وأشار إلى أنه يتعين على الأشخاص والوسائط البحرية التي لديها موافقة مسبقة من المركز المختص الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز لحماية هذه المناطق”.