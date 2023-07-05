كيف تصبح ثريًا؟.. 8 خطوات أساسية لتحقيق حلمك

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لا توجد وصفة مضمونة مئة في المئة لتحقيق حلم الثراء، لكن الأمر ببساطة: أنفق أقل مما تكسب، وادخر أكبر قدر ممكن من المال.

وقدم موقع “فويس”، ثماني نصائح لمساعدتك على فهم ما يلزم لبناء الثروة وتحقيق الأمن المالي سواء كان ذلك من خلال الاستثمار أو بناء موقع إلكتروني خاص بشركتك.

1. تحديد الأهداف المالية

لكي تصبح ثريًا، عليك أن تبدأ بتحديد ما يعنيه الثراء لك بالضبط. لايوجد شخصان يتفقان على ذلك، لذلك يجب عليك تحديد أهدافك المالية وتحديد خطة لكيفية أن تصبح ثريًا وفقًا لشروطك الخاصة.

للمساعدة في تشكيل أهدافك، إليك بعض الأسئلة التي يجب أن تطرحها على نفسك:

-متي تريد ان تتقاعد؟

-ما هي المشتريات الرئيسة؟

-هل تخطط لتكوين أسرة؟

-هل تحتاج إلى الادخار لتعليم ابنك؟

-ما نوع الميراث الذي تريد تركه لأطفالك وعائلتك؟

يمكن أن تساعدك الإجابة عن أسئلة مثل هذه في تحديد أهداف مالية وتحديد مقدار الأموال التي تحتاج إلى ادخارها لتحقيق تعريفك للثراء. ثم ضع ميزانية تسمح لك بالعمل.

2. التخلص من الديون

إذا كان هدفك هو أن تصبح ثريًا، يجب أن يتضمن جزءًا من ميزانيتك خطة للتخلص من ديونك، بمجرد سداد الديون، ستقوم بتدوير ما كنت تدفعه للتعامل مع التزامات أخرى.

3. صندوق الطوارئ

امتلاك صندوق الطوارئ أمر بالغ الأهمية في إطار استراتيجيتك لتحقيق الثراء، فهي نقدية عالية السيولة، ويمكن الوصول إليها بسهولة كوسيلة ادخار منخفضة المخاطر، وممولة بمستويات تحميك من الحاجة إلى تحمل الديون ذات الفائدة.

يوصي العديد من الخبراء بالحصول على ما يكفي من المال لتغطية ثلاثة إلى ستة أشهر من النفقات في صندوقك، لكن المبلغ الذي تحتاجه للشعور بالأمان قد يكون أكبر أو أقل من ذلك. في كلتا الحالتين. قم ببناء صندوق الطوارئ الخاص بك، واحتفظ به في حساب توفير.

4. ابدأ الاستثمار الآن

كلما انتظرت وقتًا أطول لبدء الاستثمار، كلما استغرق الأمر وقتًا أطول لتصبح ثريًا.

لا يكفي توفير المال، لكي تصبح ثريًا، يجب أن تتعلم كيفية الاستثمار، ابدأ صغيرًا، وتذكر أن أهم شيء هو الحفاظ على الإسهامات المنتظمة في حساباتك الاستثمارية.

5. تنويع محفظتك

بمجرد أن تبدأ رحلتك الاستثمارية، عليك أن تضع في اعتبارك دائمًا أن بناء محفظة متنوعة أمر ضروري لتحقيق الثراء، وحماية ثروتك من المخاطر عندما تمتلك نوعًا واحدًا فقط من الأصول.

عندما تكون في سن صغير ولديك المزيد من الوقت لبناء الثروة، يمكنك القيام باستثمارات أكثر خطورة، لأن لديك متسعًا من الوقت للتعافي من الانحدارات الحتمية في السوق.

كلما تقدمت في السن- وكلما اقتربت من تعريفك للثراء – يجب عليك التحول إلى الأصول الأقل خطورة للحفاظ على الثروة التي قمت ببنائها.

6. زيادة دخلك

كلما زادت الأرباح التي تكسبها، زادت سرعة قدرتك على تحقيق هدفك في أن تصبح ثريًا. يساعدك تعزيز إمكانات أرباحك اليوم على بناء دورة جيدة لكسب المزيد، والاستثمار أكثر والاقتراب من أهدافك.

ربما تكون أسهل طريقة لزيادة دخلك هي السعي للتقدم في منصبك الحالي، لكن لا تخجل من التفكير في تغيير مهنتك إذا ما تطلب الأمر ذلك.

وهناك بعض الطرق التي تساعد على زيادة أرباحك:

-وثق إنجازاتك، ثم استخدمها لتقوية طلب زيادة الراتب.

-ابحث عن موجهين لمساعدتك في بناء المهارات التي ستحتاجها للمناصب ذات الأجور الأعلى.

-حسّن مهاراتك من خلال الحصول على دورات تعليمية واكتساب الخبرات.

إذا لم تكن الخطوات المذكورة أعلاه واقعية، فكر في تغيير مهنتك للحصول على راتب أفضل.

بالإضافة إلى مسار حياتك المهنية الأساسي، يمكنك أيضًا زيادة أرباحك من خلال بدء عمل تجاري صغير، يوفر مكملاً للدخل لمساعدتك على سداد الديون أو زيادة ميزانيتك الاستثمارية.

7. الاستقلال المالي

يحاول أتباع نهج الاستقلال المالي خفض جميع النفقات إلى أدنى حد ممكن لزيادة حجم الأموال المتاحة للاستثمار.

وهناك ما تعرف بقاعدة 25، التي تخبرك مقدار الأموال التي تحتاجها لتحقيق الاستقلال المالي، المعروف أيضًا باسم الثراء.

تدعوك القاعدة إلى ادخار 25 ضعفًا من نفقاتك السنوية، على سبيل المثال، إذا كنت تنفق 35 ألف ريال سنويًا، فستحتاج إلى توفير 875 ألف ريال.

يمكن أن تساعدك إستراتيجيات الاستقلال المالي على أن تصبح ثريًا بشكل أسرع مما قد تفعله بدون خطة ادخار قوية.

8. الثراء السريع

هناك طرق قليلة جدًا لتحقيق الثراء السريع، وأي شخص يخبرك بعكس ذلك ربما يحاول الاحتيال عليك.

فالثراء يستغرق وقتًا لتحقيقه، وإذا همس أحدهم بأنه يمتلك “شيئًا أكيدًا” و”لا يمكنك أن تخسر”، ابتعد عنه بأسرع ما يمكن. واعلم أنه لا يوجد شيء مؤكد، القليل من الأشياء تحدث بالسرعة التي تريدها، والثراء هو مكافأتك على خطة جيدة التنفيذ- مع الصبر.

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