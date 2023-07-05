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اشتباكات عنيفة اليوم.. ارتفاع عدد النازحين في السودان إلى 2.8 مليون شخص

اشتباكات عنيفة اليوم.. ارتفاع عدد النازحين في السودان إلى 2.8 مليون شخص

اشتباكات عنيفة اليوم.. ارتفاع عدد النازحين في السودان إلى 2.8 مليون شخص
١٢:٤٩:٤٥ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد النازحين في السودان إلى 2.8 مليون شخص منذ بدء الاشتباكات.

الطيران السوداني يقصف مواقع تمركز قوات الدعم

يأتي هذا وسط اشتباكات عنيفة اليوم، حيث قصف الطيران السوداني مواقع تمركز قوات الدعم في جنوب الخرطوم وجنوب غرب أم درمان.

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كما تجددت اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في أم درمان، مع قصف مدفعي عنيف على تجمعات لقوات الدعم السريع جنوب العاصمة الخرطوم.

إسقاط ما لا يقل عن 20 طائرة حربية

وقال مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان، إنه تم إسقاط ما لا يقل عن 20 طائرة حربية ومروحية منذ بدء القتال.

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وأكد أن قواته لديها تمويل عسكري ومؤن تكفي لمواصلة القتال لمدة سنتين، وقال نسيطر حاليًا على حوالي 90% من ولاية الخرطوم.

إطلاق سراح 100 من أسرى الجيش

وأكد إسقاط طائرة حربية من طراز MiG”” في الخرطوم بحري، مبينًا أنه تم إطلاق سراح 100 من أسرى الجيش مراعاة للجوانب الإنسانية.

وأعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، أن استمرار الوضع الراهن سيتسبب في “دمار شامل” للسودان ودول الجوار.

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يأتي هذا في وقت أعلن فيه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أن البرهان سيحضر قمة روسيا-إفريقيا المقرر عقدها في سان بطرسبرج الشهر المقبل.

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