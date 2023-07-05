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“الزكاة والضريبة” تعلن آخر موعد لتقديم المنشآت الخاضعة لإقرارات شهر يونيو
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“الزكاة والضريبة” تعلن آخر موعد لتقديم المنشآت الخاضعة لإقرارات شهر يونيو

“الزكاة والضريبة” تعلن آخر موعد لتقديم المنشآت الخاضعة لإقرارات شهر يونيو

“الزكاة والضريبة” تعلن آخر موعد لتقديم المنشآت الخاضعة لإقرارات شهر يونيو
٠١:١٢:٤٤ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

​دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يونيو الماضي، في موعد أقصاه 10 يوليو الجاري.

وطالبت الهيئة مكلفيها المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية، من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة.

1 % غرامة التأخير عن سداد الضريبة

وأشارت الى أن غرامة التأخير عن سداد الضريبة تبلغ 1% من الضريبة غير المسددة، عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

تعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تستقطع من إجمالي دخل المنشأة، غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقًا للنسب المحددة في لائحة نظام ضريبة الدخل.

وسائل الاتصال بالهيئة

وقد وجهت “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين من قطاع الأعمال، الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993).

كما يمكن الاتصال عن طريق حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الإلكتروني(zatca.gov.sa).

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الكلمات الدلالية:
الاقرارات الضريبية الدخل الذكاة الضريبة غرامة التأخير

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