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هيئة الغذاء والدواء تتلقى 6617 بلاغًا حول الأجهزة الطبية

هيئة الغذاء والدواء تتلقى 6617 بلاغًا حول الأجهزة الطبية

هيئة الغذاء والدواء تتلقى 6617 بلاغًا حول الأجهزة الطبية
١٢:٤٧:٢٧ م، الأربعاء، ١٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

تلقت هيئة الغذاء والدواء 6617 بلاغًا حول الأجهزة الطبية، من الأفراد، ومقدمي الرعاية الصحية وشركات الأجهزة الطبية، خلال شهر مايو 2023.

وقد أشادت الهيئة بأعلى 5 منشآت تفاعلا مع المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية، في رفع البلاغات، مثمنة جهودهم في هذا الشأن.

أعلى 5 منشآت من مقدمي الرعاية الصحية الأكثر تفاعلاً

1. مدينة الملك فهد الطبية.
2. الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض.
3. الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض.
4. متشفى الملك فيصل بالأحساء.
5. مجمع الدمام الطبي

أهم أهداف هيئة الغذاء والدواء

الإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها سواء كانت مستوردة أو مصنعة محلياً،

وتوعية المستهلك في كل ما يتعلق بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية وكافة المنتجات والمستحضرات المتعلقة بذلك، من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية التالية :

1. سلامة ومأمونية وفاعلية الغذاء والدواء للإنسان والحيوان.

2. مأمونية المستحضرات الحيوية والكيميائية التكميلية ومستحضرات التجميل والمبيدات.

3. سلامة المنتجات الإلكترونية من التأثير على الصحة العامة.

4. دقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها.

5. وضع السياسات والإجراءات الواضحة للغذاء والدواء والتخطيط لتحقيق هذه السياسات وتفعيلها.

6. إجراء البحوث والدراسات التطبيقية للتعرف على المشكلات الصحية وأسبابها وتحديد آثارها.

7. مراقبة والإشراف على الإجراءات الخاصة بالتراخيص لمصانع الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.

8. تبادل المعلومات ونشرها مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية وإعداد قاعدة معلومات عن الغذاء والدواء.

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الكلمات الدلالية:
الاجهزة الطبية الرعاية الصحية الرقابة الصحية بلاغات الهيئة هيئة الغذاء والدواء

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