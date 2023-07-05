تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أعلن حساب المواطن عبر حسابه في موقع “تويتر”، أنه سيتم إيداع الدفعة 68 في حسابات المستفيدين الإثنين المقبل.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء المرحلة الثالثة لتوثيق العقود، وإلزام المنشآت بتوثيق 80% من عقود الموظفين عبر منصة “قوى”، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

أعلنت العديد من الجامعات والمعاهد والكليات عن فتح باب القبول لطلبة الثانوية العامة، وفقًا للشروط التي تحددها كل جامعة وكلية.

كشفت الهيئة العامة للأوقاف عن لائحة مشروع يهدف إلى تنظيم جمع التبرعات لإنشاء الأوقاف لزيادة حجم القطاع الوقفي وحماية الأوقاف من الاندثار أو التلف، وفتح المجال للمانحين في قطاع الأوقاف وحوكمتها بما يحميها.

كشف الأمن العام عن تفاصيل خطوات، حجز موعد لترخيص سلاح، من خلال منصة أبشر، قبل نهاية مهلة السماح .

أعلن المعهد الملكي الصناعي الثانوي بالرياض عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الأول للعام 1445هـ لحملة الكفاءة المتوسطة فأعلى.

كشف برنامج “سكني” عن ثلاث مميزات توفرها خدمة التسجيل في قائمة الانتظار الخاصة بالمخططات السكنية.

حددت الهيئة العامة للأوقاف 7 شروط للإبلاغ عن وقف مجهول، على أن يكون الإبلاغ مدعومًا بما يؤيد صحته من وسائل الإثبات المعتبرة.

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من تساقط أمطار مع رياح قوية وأجواء حارة جدًا على عدد من مناطق المملكة.

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